Toque de queda en Ecuador: Reimberg anuncia posible extensión más allá de 15 días

El Gobierno anunció la medida de toque de queda en cuatro provincias del país, como parte de una estrategia de seguridad frente al crimen organizado. Sin embargo, hasta el momento no existe un decreto oficial para el toque de queda ni una confirmación constitucional de su extensión.

En una entrevista concedida este martes 10 a Teleamazonas, el ministro Reimberg señaló que el toque de queda, inicialmente planteado para 15 días, podría prolongarse. “Esto se va a hacer en 15 días, pero puede extenderse. Menos no va a ser, tenemos una agenda de las operaciones que se van a realizar”, afirmó. Según el funcionario, existe un cronograma de acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con asesoramiento de Estados Unidos, que permitirá atacar al crimen organizado “de manera que no lo han esperado”.

El ministro enfatizó que los afectados de esta “pandemia” serán las estructuras criminales, no la ciudadanía. “Vamos a atacar el crimen, en esta alianza que tenemos con EE.UU. Por eso el toque de queda”, sostuvo.

Manabí no forma parte de la medida

La disposición de toque de queda (aún sin decreto) regirá desde el 15 de marzo hasta el 31 de marzo, con un horario nocturno de 23:00 a 05:00. La restricción se aplicará únicamente en cuatro provincias consideradas de mayor riesgo por la escalada delictiva: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Entre ellas destacó la ausencia de Manabí, la cual es una de las provincias con mayor incidencia del narcotráfico.

Por su parte el ministro aseguró que no se incluyó a esta provincia ya que ha presentado una reducción del 20 % en los índices de criminalidad. Reimberg explicó que la selección responde a un plan estratégico y por etapas, y que de haber incorporado a Manabí, la pregunta inmediata habría sido por qué no se incluyó a Esmeraldas. “Esta es la primera fase solo con estas cuatro provincias”, puntualizó.

Alianza con EE.UU. y operaciones en frontera

Estados Unidos será parte de las operaciones que se van a realizar en los próximos días, Reimberg afirmó que no con personal militar sino con equipo he inteligencia para las operaciones que serán dirigidas por las Fuerzas Armadas. Subrayó que no se trata de intervencionismo, sino de cooperación estratégica. “Hoy sabemos dónde están, no queremos daños colaterales y por eso la anticipación. Vamos a atacar por todos los frentes”, afirmó.

El funcionario también mencionó la situación en la frontera con Colombia, donde se han detectado entrenamientos de grupos extranjeros como Hezbolá y Hamás en campamentos que ya fueron destruidos. “Más que dinero, hay preparación y entrenamiento de grupos extranjeros en países vecinos”, advirtió.

Una medida sin decreto

Aunque el presidente comunicó la decisión en una ceremonia policial y el ministro del Interior precisó horarios y alertó a la ciudadanía, hasta ahora no se ha emitido el decreto ejecutivo que sustente formalmente la medida. Sin ese documento, la disposición carece de ejecutoriedad y deja un vacío jurídico en la aplicación.

El coronel retirado Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgo de la UIDE, señaló que “si no hay decreto ejecutivo, no existe sustento legal para que las fuerzas del orden actúen”, mientras que la constitucionalista María Galarza subrayó que la Corte podría recortar o anular la medida si no se demuestra que es idónea y necesaria en las provincias señaladas.

