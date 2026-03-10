Oleaje de energía alta afecta las costas de Ecuador este 10 de marzo

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que este martes 10 de marzo las costas continental e insular de Ecuador se encuentran bajo la influencia de un oleaje de alta energía, lo que genera un estado de mar agitado. Esta condición implica que las olas rompen con mayor fuerza y pueden provocar corrientes de resaca, flujos intensos de agua que arrastran hacia mar adentro y representan un riesgo considerable para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Según el Inocar, un estado de mar agitado se considera un nivel alto de amenaza, pues se presentan olas medias y altas con mayor energía, además de un posible ascenso del nivel del mar. Por ello, se recomienda extremar precauciones y seguir las disposiciones de las autoridades locales.

El #Inocar informa que el 10 de marzo se mantiene un #oleaje de alta energía en la costa continental e insular del Ecuador, lo que provoca un estado de mar #agitado.



Para el 11 y 12 de marzo se prevé estado de mar #moderado. pic.twitter.com/CrIkZ3oTBp — INOCAR (@inocarec) March 9, 2026

Playas con bandera amarilla

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos complementó el informe señalando que 41 playas del país presentan un nivel medio de amenaza y estarán identificadas con bandera amarilla. Esta señalización advierte a los visitantes que deben respetar las restricciones, evitar ingresar al mar en zonas de alerta y mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de seguridad.

Condiciones previstas para los próximos días

El Inocar también informó que, entre el 11 y el 12 de marzo, las condiciones del mar pasarán a un estado moderado, lo que significa un nivel de amenaza medio. En este escenario, se espera la presencia de oleaje mayor a lo normal, aunque con menor intensidad que el registrado el 10 de marzo.

La transición hacia un mar moderado no implica ausencia de riesgos, por lo que las autoridades insisten en mantener la vigilancia y cumplir con las recomendaciones oficiales. El oleaje de alta energía es un fenómeno recurrente en las costas ecuatorianas, y su monitoreo constante permite anticipar medidas de seguridad para proteger tanto a la población como a las actividades turísticas y pesqueras.

