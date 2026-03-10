Policía encuentra droga en una vivienda y detiene a una mujer en El Quinche

En la casa de la implicada se encontró 64 envolturas con sustancias ilícitas

En la casa de la detenido se halló droga, dinero y celulares.

Una intervención policial en una vivienda ubicada en El Quinche, parroquia de Tumbaco, terminó con la detención de una mujer luego de que los agentes encontraran varias fundas con una sustancia blanquecina, que se presume sería cocaína.

El hecho ocurrió en las calles Guayaquil y E-35, donde uniformados observaron un movimiento sospechoso frente a una casa de color gris. Según el reporte policial, una persona se acercó al inmueble y, desde una ventana del segundo piso, lanzaron tres fundas plásticas hacia la calle.

Al notar la presencia de los agentes, el individuo que se encontraba afuera huyó del lugar. Los policías verificaron las fundas arrojadas y encontraron en su interior una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína.

Registro en la vivienda

Tras el hallazgo, los uniformados solicitaron apoyo policial y se dirigieron al inmueble. En la casa se encontraba una mujer de 42 años, quien fue informada sobre el registro en la vivienda.

Durante la inspección en la segunda planta, los agentes hallaron varias fundas plásticas con rastros de la misma sustancia. En un anaquel también encontraron dos fundas con dinero en efectivo y monedas de diferentes denominaciones.

La búsqueda continuó en el baño contiguo a un dormitorio. Allí se encontró una funda con 64 envolturas de papel, cada una con una sustancia blanquecina.

Sin justificar los hallazgos

Según el informe policial, la mujer no pudo justificar la procedencia de lo encontrado, por lo que fue aprehendida en el lugar. Antes del traslado se le informaron sus derechos constitucionales. En total, los agentes encontraron 64 envolturas de la sustancia ilícita, dos terminales móviles y dinero en efectivo.

Posteriormente fue llevada al Hospital Alberto Correa Cornejo para la valoración médica correspondiente y luego puesta a órdenes de la autoridad competente, que definirá su situación legal mientras avanzan las investigaciones.

