Defensoría del Pueblo investiga el cobro de la tasa de basura en Quito

Desde febrero, la tasa de recolección de basura en Quito se cobra en la planilla de agua

A la Epmaps llegan los usuarios que han registrado cobros altos en la tasa de recolección de basura.

Desde que la tasa de recolección de basura comenzó a cobrarse en las planillas de agua en Quito, el valor del rubro ha generado una ola de reclamos entre los usuarios, que cuestionan el monto que aparece en sus facturas.

Frente a estas quejas, los concejales Wilson Merino y Michael Aulestia presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. En sus pedidos, solicitaron además que se disponga como medida provisional la suspensión del cobro mientras se analiza el caso, aunque hasta ahora el organismo no se ha pronunciado.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación defensorial para revisar el mecanismo de cobro de esta tasa.

Dentro de ese proceso, Merino solicitó incorporarse formalmente para aportar información técnica y jurídica que sustente las observaciones planteadas sobre la medida.

El edil solicitó intervenir en la investigación, además de pedir que se incorporen al expediente los hallazgos elaborados por su equipo sobre la Ordenanza Metropolitana No. 109-2025, normativa que regula el cobro de esta tasa.

Cuestionamientos al cálculo de la tasa

Según Merino, el análisis realizado por su despacho detectó posibles problemas en la fórmula utilizada para calcular el valor que pagan los usuarios.

Entre las principales observaciones están posibles rupturas de los principios de proporcionalidad y equivalencia, lo que, según el concejal, estaría provocando valores que muchos ciudadanos consideran excesivos en sus planillas.

“Las planillas de agua siguen llegando infladas por la tasa de la recolección de basura, mientras que el alcalde sigue postergando la revisión integral de la ordenanza”, sostuvo.

Uno de los puntos más cuestionados es que el cálculo del cobro se base en el consumo de agua potable. Para Merino, este criterio no guarda una relación técnica directa con la cantidad de residuos que produce un hogar.

Debate sobre la naturaleza del cobro

El concejal también advirtió que, si se pierde la relación entre el servicio prestado y el valor que se cobra, la tasa podría terminar funcionando como un impuesto encubierto, lo que abriría un debate jurídico sobre la competencia para establecer este tipo de cargas.

Además, señaló que muchos ciudadanos no han recibido información clara sobre cómo se determinan los valores que aparecen en sus planillas.

Merino indicó que está dispuesto a participar en audiencias o mesas técnicas dentro del proceso que lleva adelante la Defensoría, con el objetivo de aportar información que permita revisar el mecanismo de cálculo.

Muñoz defiende la ordenanza

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz defendió que la ordenanza fue elaborada de forma técnica y aseguró que el mecanismo de cobro es válido. No obstante, anunció cuatro ajustes en la aplicación de la tasa de recolección de basura.

Las correcciones se enfocarán principalmente en medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado algunos de los valores más altos en las planillas y que han generado mayor número de reclamos entre los usuarios.

¿Qué es una investigación defensorial?

La Defesoría explicó que una investigación defensorial constituye una serie de acciones que tienen por objeto el esclarecimiento de los hechos investigados para determinar la existencia de amenaza o vulneración de uno o varios derechos.

