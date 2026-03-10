Cómo retirar y activar las tarjetas para ingresar al Trole y la Ecovía

El Municipio entregará 300.000 tarjeta electrónicas para ingresar el trole y ecovía.

Desde el 9 de marzo de 2026, los usuarios del transporte municipal en Quito comenzaron a recibir gratuitamente las nuevas tarjetas electrónicas que permitirán ingresar al Trolebús y la Ecovía.

La tarjeta forma parte del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que busca reemplazar gradualmente el pago en efectivo y unificar el acceso al sistema de transporte de la ciudad.

La entrega está a cargo de la Empresa de Pasajeros de Quito y se realiza en seis estaciones: Estación Río Coca, Estación El Labrador, Playón de La Marín, Estación El Recreo, Terminal Quitumbe y Estación Guamaní.

¿Cómo obtener la tarjeta?

Para retirar la tarjeta, los usuarios deben acercarse a cualquiera de estos puntos con su cédula de identidad, contar con un correo electrónico activo y crear la Cuenta Ciudad. Un requisito importante es no tener previamente la tarjeta que se entregaba para el sistema del Metro de Quito.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00. Los fines de semana y feriados, se puede obtener entre las 10:00 y las 16:00.

Activación y primer uso

Aunque la tarjeta se entrega sin costo, para activarla es necesario hacer una recarga mínima de un dólar. Ese saldo quedará disponible para pagar pasajes dentro del sistema municipal de transporte.

Una vez habilitada, la tarjeta permitirá ingresar tanto al trolebús como a la ecovía, y también podrá utilizarse en el Metro, lo que apunta a unificar el método de pago en distintos sistemas.

Tres tipos de tarjetas

El sistema contempla tres modalidades según el tipo de usuario:

Universal: para personas entre 18 y 65 años

Tarifa reducida: destinada a niños, estudiantes y adultos mayores

Preferencial: dirigida a personas con discapacidad

¿Cómo crear una Cuenta Ciudad?

El registro se realiza en línea. Primero hay que ingresar a la página web Quito se Mueve y seleccionar la opción “Registrarse”.

A partir de ahí, el sistema solicitará algunos datos básicos y un correo electrónico activo. A esa dirección se enviará un código de verificación, que permitirá confirmar y activar la cuenta.

Una vez completado el proceso, la Cuenta Ciudad queda habilitada para recargar saldo, generar códigos QR para los viajes y acceder a las diferentes tarifas del sistema de transporte

Mientras se reparten las tarjetas, continúa la instalación de equipos del nuevo sistema en paradas y estaciones. Hasta ahora, 69 puntos del sistema ya han sido modernizados, según la Empresa de Pasajeros.

