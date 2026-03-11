Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

lluvias en Guayaquil
Las fuertes precipitaciones dejaron calles anegadas en varias zonas de Guayaquil.Foto: Álex Lima

Guayaquil bajo el agua: Segura EP reporta 21 zonas afectadas por fuertes lluvias

En sectores como Urdesa, Samanes 1, Samanes 6, Florida Norte, entre otros, hubo tramos con acumulación de agua

Por efecto de la fuerte lluvia registrada en Guayaquil entre la madrugada y la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026, 21 sectores de la ciudad registraron acumulaciones de agua, según un reporte de Segura EP (Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil).

De acuerdo con un informe de la institución, con información obtenida hasta las 07:30, zonas ubicadas en sectores como Urdesa, Samanes 1, Samanes 6, Florida Norte, entre otros, quedaron anegados por efecto del aguacero.

En Sauces 6, en gran parte de la calle Gabriel Roldós Garcés, el agua daba hasta la rodilla, complicando a los transeúntes que buscaban movilizarse.

RELACIONADAS
Brigadas medicas en Zaruma

MSP despliega brigadas médicas en zonas afectadas por lluvias en Esmeraldas y El Oro

Leer más

Equipados con botas o en zapatillas

Uno de los moradores de Sauces 6 tomó recaudos y salió de su vivienda a comprar utilizando un par de botas impermeables amarillas, para poder caminar con más facilidad. "Toca salir así, porque esta zona siempre se inunda", comentó el ciudadano, mientras transitaba por la vereda.

A unos metros, en la avenida Antonio Parra Velasco, el agua estaba en un nivel inferior hasta cerca de las 09:00. Solo daba a los tobillos.

Otros ciudadanos, como Marcia Castañeda, prefirieron salir en zapatillas, guardar sus zapatos en una funda, para que no se mojen, y luego cambiarse al llegar a su lugar de trabajo.

"Es lo que nos toca si no tenemos botas. No queda más que mojarme los pies, pero mis zapatos quedan secos", señaló.

RELACIONADAS
Guayaquil bajo el agua
Ciudadanos caminan por calles anegadas tras la intensa lluvia en Guayaquil.Foto: Álex Lima

Personal de Interagua

En Sauces 6, al igual que en las otras 20 zonas con acumulaciones registradas esta mañana, personal de Interagua, concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, realizaba trabajos para facilitar el drenaje del agua en las alcantarillas.

Sauces 6 bajo el agua
Sauces 6 fue una de las 21 zonas atendidas tras las fuertes lluvias en Guayaquil.foto: Álex Lima

Pasadas las 09:00, el líquido iba descendiendo en algunos puntos de la ciudad, coincidiendo con una lluvia más tenue.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arancel 50 %: ¿Puede un mediador internacional ayudar en el conflicto comercial?

  2. La marca Bolsonaro impulsa a su hijo Flávio de cara a elecciones en Brasil

  3. La apuesta de Irán para desgastar a EEUU: una guerra prolongada y asimétrica

  4. Moisés Caiedo: ¿Cuál fue el equipo que compró y cómo lo administrará su familia?

  5. Kim Jong-un y su hija supervisan misiles de Corea del Norte en el mar

LO MÁS VISTO

  1. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  2. ¿Cuánto dinero gana Barcelona por pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

  3. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  4. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

  5. Arancel del 50 %: Colombia se plantea pedir ayuda a un mediador internacional

Te recomendamos