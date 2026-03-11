Guayaquil bajo el agua: Segura EP reporta 21 zonas afectadas por fuertes lluvias

En sectores como Urdesa, Samanes 1, Samanes 6, Florida Norte, entre otros, hubo tramos con acumulación de agua

Por efecto de la fuerte lluvia registrada en Guayaquil entre la madrugada y la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026, 21 sectores de la ciudad registraron acumulaciones de agua, según un reporte de Segura EP (Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil).

De acuerdo con un informe de la institución, con información obtenida hasta las 07:30, zonas ubicadas en sectores como Urdesa, Samanes 1, Samanes 6, Florida Norte, entre otros, quedaron anegados por efecto del aguacero.

En Sauces 6, en gran parte de la calle Gabriel Roldós Garcés, el agua daba hasta la rodilla, complicando a los transeúntes que buscaban movilizarse.

Equipados con botas o en zapatillas

Uno de los moradores de Sauces 6 tomó recaudos y salió de su vivienda a comprar utilizando un par de botas impermeables amarillas, para poder caminar con más facilidad. "Toca salir así, porque esta zona siempre se inunda", comentó el ciudadano, mientras transitaba por la vereda.

A unos metros, en la avenida Antonio Parra Velasco, el agua estaba en un nivel inferior hasta cerca de las 09:00. Solo daba a los tobillos.

Otros ciudadanos, como Marcia Castañeda, prefirieron salir en zapatillas, guardar sus zapatos en una funda, para que no se mojen, y luego cambiarse al llegar a su lugar de trabajo.

"Es lo que nos toca si no tenemos botas. No queda más que mojarme los pies, pero mis zapatos quedan secos", señaló.

Ciudadanos caminan por calles anegadas tras la intensa lluvia en Guayaquil. Foto: Álex Lima

Personal de Interagua

En Sauces 6, al igual que en las otras 20 zonas con acumulaciones registradas esta mañana, personal de Interagua, concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, realizaba trabajos para facilitar el drenaje del agua en las alcantarillas.

Sauces 6 fue una de las 21 zonas atendidas tras las fuertes lluvias en Guayaquil. foto: Álex Lima

Pasadas las 09:00, el líquido iba descendiendo en algunos puntos de la ciudad, coincidiendo con una lluvia más tenue.

