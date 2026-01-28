Sauces 6, la ‘zanja’ del norte de Guayaquil cuando llueve

Ciudadela y alrededores aparecen en rojo. Están a un nivel inferior. Municipio anuncia obras para mitigar acumulación de agua

Ya empezó a llover y Sauces 6 está en rojo. Así lo refleja el Geoportal de Gestión de Riesgos de Segura EP, con la mayoría de sus calles (por no decir todas) ‘pintadas’ de ese color, pero que no solo alerta sobre este sector del norte de la ciudad, sino también de Sauces 8, parte de la Alborada, Orquídeas o Guayacanes.

Desde hace años, estas zonas se inundan cada vez que llueve. Sin embargo, llama la atención que Sauces 6 no se encuentra cerca del río ni del estero. La explicación la dio el gerente de Segura EP, Álex Anchundia, quien reveló a EXPRESO la cruda realidad de esta zona: “Es como una zanja”.

“Hay una situación particular: es una zona que está a un nivel inferior; es como una zanja la parte de Sauces 6. Pero ya este año se realizaron trabajos...”, indicó.

El problema es más complejo de lo que aparenta. No solo deja en evidencia una falencia histórica de la ciudad, como es la mala disposición de los desechos sólidos, sino también una condición estructural, dado el desnivel.

Residuos de negocios, otro problema en Guayaquil

A esto se suma, según el funcionario, el mal manejo de residuos por parte de algunos negocios, que desechan aceites sin el uso adecuado de trampas de grasa, afectando el sistema de drenaje.

Durante un recorrido por la ciudadela, moradores como María Sánchez relataron que cada año deben convivir con lo que llaman una “piscina” frente a sus viviendas. Desde la ventana de su casa recuerda que en 2023 sí hubo afectaciones graves. Y aunque este año el impacto ha sido menor, el temor persiste.

Problema. La mala disposición de los desechos es uno de los principales problemas, pues tapan los sumideros y agravan la situación en el norte de Guayaquil. MIGUEL CANALES

“Aquí la gente ha tenido que poner bloques o cerramientos en la parte baja de las puertas para que el agua no entre. Ojalá este año no haya desgracias”, le dijo al equipo de este Diario.

Tanto en Sauces 6 como en Sauces 8, el denominador común es el anhelo de mantener limpios los sumideros. No obstante, los vecinos reconocen que, como en otros sectores de la urbe, hay quienes no colaboran y arrojan basura, lo que agrava la situación cuando llegan las lluvias. Sí, los conocidos muy malos vecinos.

Frente a esta situación, Anchundia defendió los casi tres años de gestión de la administración del alcalde Aquiles Álvarez. Aseguró que en 2026 se han realizado trabajos preventivos y que, tras la primera lluvia fuerte de la temporada, solo se registró acumulación de agua en dos cuadras.

Además, el Municipio le aseguró a este Diario que se ejecuta la mejora del sistema pluvial en la avenida Antonio Parra Velasco. A su criterio, este es un punto “influenciado por la marea del río Guayas, donde históricamente el descenso de las aguas lluvias ha sido lento”.

El funcionario evita hablar de inundaciones y prefiere el término “acumulación de agua”, al señalar que se habla de inundación cuando el nivel supera los 50 centímetros. Pero más allá de dicha precisión, la ciudadanía espera que las vías no se conviertan en piscinas improvisadas, y recuerdan el caso de la avenida Las Aguas, que en las últimas lluvias hizo honor a su nombre.

Anchundia indicó que tanto Emapag como Interagua trabajan en soluciones estructurales, y que está prevista la instalación de compuertas y válvulas para mitigar el impacto de la marea alta. “Cuando hay marea alta, el agua no tiene por dónde correr. Entiendo que este año se instalarán válvulas para el sector de Sauces y Guayacanes”, declaró.

Reconoció además que esta es la zona más vulnerable del norte de Guayaquil. “Cuando apenas empieza a llover en la ciudad, tenemos que correr a ese punto, porque sabemos que habrá agua acumulada”, admitió. E hizo un llamado a la ciudadanía, pues cuando han ejecutado trabajos en las alcantarillas cuando llueve, han sacado desde neumáticos hasta alfombras. Por eso la corresponsabilidad es clave, subrayó.

¿Qué ocurre con el alcantarillado?

El sistema de alcantarillado data de hace varios años, por lo que una de las interrogantes de EXPRESO a Segura EP fue qué tan operativo se mantiene pese al paso del tiempo. Ante esto, la entidad confirmó que se trata de un proceso que está a cargo de Emapag.

“Conocemos, por las reuniones con Interagua, que muchas partes del sistema son antiguas. Sin embargo, siguen siendo funcionales. Entiendo que dentro de sus proyectos está mejorar y ampliar la red, así como renovar los materiales con los que fueron construidas en su momento”, explicó Anchundia.

En la zona se ejecutan trabajos, mientras la preocupación invade a la ciudadanía. MIGUEL CANALES

Mientras tanto, el Municipio afirmó que actualmente se ejecuta el Plan de Mantenimiento Pluvial Preinvernal 2025-2026, que abarca la limpieza de 195 canales, 37 alcantarillas, 39 conductos y siete desarenadores.

