Cornejo sobre videovigilancia: "Hay un porcentaje inoperativas, pero no es el 73 %"

Atribuye esa cifra a obsolescencia tecnológica. El proceso para renovar más de 700 equipos sigue suspendido en el Sercop

EXPRESO dialoga con Fernando Cornejo, director municipal, sobre el estado de las cámaras de videovigilancia en dependencias municipales y la suspensión, en el Sercop, del proceso.

¿Qué tan expuestos han quedado los ciudadanos al tener cámaras, en las entidades municipales, inoperativas?

Hay un porcentaje inoperativas, pero que no es el 73%, una cosa es inoperatividad otra cosa es obsolencia en la tecnología.

¿ Y cuántas están inoperativas?

Te lo puedo confirmar con el informe, pero me parece que tiene que ser un 6% o 7% del 100%.

El informe señala el 73%.

En obsolencia.

El tema es grave. Que existan cámaras en este estado, con cables expuestos y en desuso... Hay ciudadanos pagando impuestos en el Municipio, ¿cómo queda registrado? Por eso se planteó este contrato, pero está suspendido. ¿Qué ocurre en el Sercop?

Lo vemos como una inquietud y preocupación porque son procesos estratégicos para la seguridad de los ciudadanos que han permanecido durante algunos meses paralizados. Hemos hecho algunas insistencias y hasta el día de hoy no existe una irregularidad que pueda haber sido comprobada por el Sercop. Entendemos que tenga que hacer controles preventivos, aplaudimos esos controles, pero cuando realmente son controles preventivos y no con tintes políticos.

¿Y en este caso?

Para nosotros, están prolongando la resolución, no es que nos han dicho “esta irregularidad”, sino que está suspendido. Es una preocupación y nunca vamos a dejar a los ciudadanos expuestos y, como mencionaba, para el tema de prediales hemos tenido que movilizar cámaras de otros puntos porque sí habían algunas que tienen que estar con una tecnología de punta, sobre todo aquí en el Municipio donde se recibe el 70 % de los cobros.

Equipos. Hallazgos fueron puestos en conocimiento en un memorando.

En mayo serán tres años de esta gestión municipal. ¿Por qué no se le dio mantenimiento o era necesario cambiar?

Una cámara se puede volver obsoleta de 3 a 5 años, esos son los tiempos de la tecnología.

¿Y qué garantía hay que con esta nueva adquisición y, con el mismo tiempo o se amplia?

El mismo tiempo; la tecnología va avanzado.

¿Son más de 700 cámaras?

Correcto.

¿O sea que en cada 3 a 5 años se tendrá que comprar equipos?

Para las instituciones (municipales), recordemos que Guayaquil tiene mas de 34.000 cámaras; usted acaba de hablar de 700 cámaras.

Claro, ¿pero cada 3 o 5 años se tiene que obligadamente hacer ese gasto, de 1,2 millones de dólares para comprar?

Si es que ya tienes un software, o sea nuestro software lo demanda. ¿Qué demanda? Tener una cámara de mejor imagen, analítica, placas y demás.

Espera que se apruebe.

Sí, estamos esperando la respuesta del Sercop porque Guayaquil necesita avanzar; la seguridad es integral y no puede quedar entrampada en trámites que se han prolongado y que no afectan a la institución, quienes se ven afectados son los ciudadanos que asisten a las distintas instituciones del Municipio.

Un ciudadano me dijo que, ante esta problemática, el Municipio se “queda ciego” puertas adentro.

Imagínese usted: el ECU911 no tiene ni 4.000 cámaras en el país, Segura EP tiene 34.000 en Guayaquil; creo que son 900 las que tiene el ECU, entonces poner trabas a los procesos de videovigilancia no van a afectar ni al alcalde, ni al Municipio, ni a Segura; lo que está haciendo el Sercop claramente es afectar a la ciudadanía.

