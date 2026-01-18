VIDEO | Aquiles Álvarez ordena botar a agentes tras quitar mercadería a vendedora

Agentes metropolitanos de Guayaquil son acusados de quitar mercadería a vendedora

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación ciudadana al mostrar a agentes metropolitanos de Guayaquil quitándole ropa a una mujer mientras ella ejercía el comercio informal. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una reacción del alcalde Aquiles Álvarez, quien condenó este procedimiento.

En el audiovisual se observa a al menos cinco agentes metropolitanos rodeando a la mujer y retirando su mercadería. Usuarios en redes sociales calificaron la intervención como abusiva.

Aquiles Álvarez estalla: “Eso es robo”, dice sobre agentes

El alcalde de Guayaquil reaccionó en X. Escribió que los agentes “se portan como delincuentes” y aseguró que el procedimiento constituye un acto de robo.

“Bótalos y que le devuelvan todo a la señora”, escribió el alcalde, etiquetando directamente a Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, la empresa pública encargada de la seguridad y control en la ciudad.

Se portan como delincuentes. Eso para mí es robo.

Abusivos.

Botalos y que le devuelvan todo a la señora @Ing_Anchundia @segura_ep https://t.co/4Q21WWccvq — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 18, 2026

Segura EP anuncia acciones inmediatas

La respuesta de Alex Anchundia no se hizo esperar. También a través de X, el funcionario aseguró que se tomarán medidas inmediatas frente a lo ocurrido.

“Se cumple, alcalde. De inmediato se toma acción ante este hecho reprochable”, señaló Anchundia en su publicación. Además, enfatizó que no es aceptable este tipo de procedimientos que atentan contra los ciudadanos, aunque defendió que el control del orden debe realizarse respetando las ordenanzas municipales.

“El orden siempre, pero con respeto y cumpliendo las ordenanzas”, agregó el gerente de Segura EP.

Indignación en redes y pedidos de sanción

El video provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos exigieron sanciones para los agentes metropolitanos involucrados y mayor capacitación.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no ha informado cuántos agentes serían investigados.

