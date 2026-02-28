Autoridades buscan salidas en Carchi ante arancel del 50 % a Colombia

Autoridades y gremios analizan medidas para mitigar el impacto del arancel del 50 % aplicado a Colombia

Las autoridades reunidas con el gobernador de Carchi para ver alternativa de comercio frente a las sobretasas de 50 % que Ecuador puso a Colombia.

Un grupo de autoridades se encuentra en la provincia del Carchi desde el viernes 27 de febrero de 2026 para buscar alternativas que eviten afectaciones a comerciantes y transportistas de la frontera norte, tras la aplicación del arancel de seguridad que Ecuador impuso a Colombia y que, desde este 1 de marzo, será del 50 %.

En la cuenta oficial de Facebook, la Gobernación del Carchi difundió imágenes de la reunión realizada el pasado viernes, en la que participaron el gobernador Byron Borja; los viceministros de Transporte, Byron Franco; y de Gobierno, Crisian Mora; así como la asambleísta Lucía Pozo. El encuentro tuvo como objetivo definir lineamientos para atender las demandas del sector del transporte y del comercio de Carchi frente al incremento del 50 % en los aranceles para la importación de productos desde Colombia. Durante la cita se analizó una hoja de ruta para adoptar decisiones en beneficio del sector. Producto de este diálogo se suspende el paro de transportistas en Carchi y en lugar de ello habrá una marcha pacífica para este lunes 2 de marzo de 2026.

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista concedida a Radio Centro, adelantó que una de las alternativas podría ser incentivar rutas hacia otros mercados con apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), buscando conexiones comerciales con Perú, Bolivia y Brasil.

Sin embargo, Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, considera que esta no es una solución inmediata. Argumenta que abrir nuevos mercados implica establecer contactos comerciales, adecuar documentación, coordinar choferes y cumplir nuevas exigencias técnicas.

En el caso de Perú, explicó, existen restricciones ambientales más estrictas. Ese país exige combustible con estándar Euro 4 y 50 partes por millón de azufre, mientras que en Ecuador el diésel alcanza 250 partes por millón. Esta diferencia ha derivado en multas de hasta 4.000 o 6.000 dólares para transportistas ecuatorianos que operan allá. Además, los vehículos peruanos cuentan con motores más modernos, mientras que en Ecuador la renovación de la flota es limitada debido a los altos costos.

Experto ve alternativa con Panamá

Para expertos en comercio exterior, como Andrés Briones, gerente de Forthright Trade Solutions, Panamá puede convertirse en una opción estratégica. “Es clave porque, por ejemplo, los 1.000 millones de dólares que en promedio se exportan a Colombia se pueden triangular a través de Panamá para acceder a mercados en Centroamérica y el Caribe”, señaló.

Agregó que el anuncio del Gobierno de Ecuador de iniciar un acuerdo comercial con Panamá abre la puerta para desarrollar centros logísticos y de distribución de productos ecuatorianos, con miras a su comercialización en países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

Briones reconoció que, por cercanía geográfica, los costos de transporte hacia Colombia siempre serán más competitivos que enviarlos a Panamá. No obstante, sostuvo que lo estratégico es consolidar encadenamientos productivos que aseguren volúmenes de exportación capaces de absorber los costos logísticos. “El desafío inmediato es iniciar y firmar el acuerdo comercial con Panamá”, subrayó.

También destacó oportunidades para productos como el arroz en grano o como materia prima para harina, utilizada en alimentos tradicionales como las pupusas en el mercado salvadoreño. “Oportunidades existen, pero la apertura debe ir acompañada de promoción comercial, fortalecimiento de oficinas comerciales en la región y acciones privadas orientadas a generar y consolidar negocios”, afirmó.

Mientras el Gobierno busca salidas diplomáticas y comerciales frente al arancel del 50 % aplicado a Colombia, los sectores productivos y de transporte advierten que la transición hacia nuevos mercados no será inmediata ni sencilla. La solución, coinciden autoridades y expertos, requerirá coordinación institucional, acuerdos comerciales y una estrategia logística que permita sostener el empleo y la actividad económica en la frontera norte.

