El camarón ecuatoriano enfrenta barreras en Colombia, Brasil, Corea y EE. UU.

El gremio del camarón apuesta por más competitividad y por ello se reunió con las autoridades del ministerio de Producción

El sector camaronero ecuatoriano atraviesa un escenario internacional complejo, marcado por restricciones comerciales, incertidumbre arancelaria y nuevas exigencias sanitarias. Así lo analizó con Diario EXPRESO, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien destacó que, pese a las dificultades, el gremio mantiene como prioridad la apertura y diversificación de mercados.

Entre enero y noviembre de 2025, Ecuador exportó 7.685 millones de dólares en camarón, un crecimiento del 20 % frente a 2024, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Con este desempeño como base, el sector ya trabaja con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en una agenda para 2026 enfocada en fortalecer la competitividad.

Colombia: una prohibición que vuelve inviable el negocio

El mercado colombiano, que representa entre 15 y 20 millones de dólares anuales, menos del 1 % del total exportado, enfrenta ahora una prohibición de ingreso por vía terrestre, tras un decreto que impide el paso de ciertas subpartidas por frontera. Ya se han registrado camiones que debieron retornar.

Aunque no se trata de un arancel, Camposano explica que el efecto es directo: al impedir el transporte terrestre, que es la vía logística viable por costos y tiempos, la operación se vuelve prácticamente inviable. Migrar a transporte marítimo encarece y retrasa el proceso, afectando la estructura previamente negociada. “En términos prácticos, es una orden de no comprar”, sostuvo.

El dirigente recordó además que parte de la industria colombiana depende del camarón ecuatoriano para su procesamiento y distribución, por lo que la medida también genera impactos internos en ese país.

Brasil y Corea: bloqueos y exigencias sanitarias

En el caso de Brasil, el gremio denuncia un bloqueo que pasó de parcial a total a finales de 2024. A pesar de compromisos políticos de reapertura, el acceso sigue condicionado para Ecuador. El sector ha solicitado medidas para abrir el comercio.

Con Corea del Sur, pese a un acuerdo comercial en proceso de ratificación, persisten exigencias sanitarias que han reducido drásticamente las exportaciones: de cerca de 120 millones de dólares hace algunos años a apenas 17 millones el último año.

Colombia ha bloqueado el tránsito terrestre de determinadas subpartidas, incluido camarón. Esta medida se suma a otros episodios de hostigamiento comercial que el sector ha enfrentado en los últimos años con el vecino del norte! — José Antonio Camposano C. (@jcamposanoc) February 24, 2026

Estados Unidos: aranceles e incertidumbre

En Estados Unidos, el panorama está marcado por la volatilidad. Actualmente rige un arancel general del 10 % para las importaciones, tras cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump. Aunque se anunció un incremento al 15 %, este aún no ha sido formalizado.

La principal dificultad, explica Camposano, es la incertidumbre. El exportador ecuatoriano vende bajo modalidad DDP, asumiendo el pago del arancel, lo que complica las negociaciones ante eventuales cambios. Además, al aplicarse el mismo porcentaje a competidores como India, Ecuador pierde ventajas temporales y compite únicamente por precio.

Factores internos como la dolarización, costos laborales y rigideces estructurales también inciden en la competitividad. “Ecuador es un país caro para producir”, afirmó.

Agenda interna para sostener el liderazgo

El camarón se mantiene como el principal producto de exportación del país, incluso por encima del petróleo. Para preservar ese liderazgo, el sector impulsa una agenda con el Gobierno orientada a revisar políticas laborales, agrícolas, controles contra la competencia desleal y prácticas como la subfacturación. El martes 24 de febrero de 2026 el gremio se reunió con las autoridades del Ministerio de Producción.

“Todos los mercados son importantes, sin importar su tamaño. La meta es abrir más, no perderlos”, concluyó Camposano, subrayando que el crecimiento exportador solo será sostenible si el país corrige sus brechas internas de competitividad.

