Aranceles de Colombia a Ecuador: ¿Qué productos pagarán más impuestos desde hoy?

La sobretasa del 30 % y el bloqueo terrestre impactan a la palma y arroz, mientras otros sectores tienen efectos indirectos

Una foto referencial de los trailers que van de Ecuador a Colombia cruzando el puente internacional Rumichaca.

La escalada comercial entre Colombia y Ecuador empieza a sentirse en distintos sectores productivos. El arancel del 30 % impuesto por Colombia a productos ecuatorianos, sumado a la prohibición de que ciertas mercancías ingresen por vía terrestre, tiene impactos desiguales: leve para algunos rubros, pero crítico para otros como el aceite de palma y el arroz.

En el caso de las oleaginosas, la afectación es directa. Óscar Calahorrano, representante del clúster y presidente de Propalma, explicó que Colombia fue en 2025 el destino del 50 % de las exportaciones de aceite crudo de palma, generando más de 94 millones de dólares en divisas. Cada mes, el sector exporta entre 6 y 8 millones de dólares, y una sobretasa del 30 % encarece en unos 300 dólares cada tonelada, volviendo inviable cualquier negocio.

Aunque el costo logístico varía, entre 80 y 100 dólares por tonelada por tierra y 40 a 50 dólares por barco, "el problema no es el flete sino el arancel", dijo Calahorrano. Agregó que reemplazar un mercado que absorbió cerca de 90.000 toneladas el año pasado no es inmediato. El gremio busca alternativas en Centroamérica, África e India, pero advierte que mercados más lejanos implican mayores costos y descuentos en precio. La cadena palmicultora genera 113.000 empleos directos e indirectos en 13 provincias, muchas de ellas fronterizas.

El arroz también enfrenta un golpe significativo. José Luis García, coordinador de la Defensa del Arroz, indicó que además del 30 %, el transporte marítimo encarece el envío: por tierra cuesta 1,60 dólares por quintal, mientras que por barco sube a 5 dólares. Las exportaciones a Colombia en enero y febrero de 2026 han caído 50 % frente a años anteriores: de 10.000 toneladas habituales, apenas se han colocado 5.000.

Arancel de Colombia El 23 de febrero de 2026, el Gobierno de Colombia publicó en su Diario Oficial el decreto mediante el cual se incrementan en un 30% los aranceles aplicables a 73 subpartidas correspondientes a productos de exportación ecuatorianos hacia ese mercado.

En el plátano, la afectación nacional es baja, menos del 2 % de las exportaciones totales. Según cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduana, en 2025 las exportaciones de plátano fresco hacia Colombia representaron apenas el 1,56 % del valor FOB total y alrededor del 1,69 % en volumen. En términos absolutos, se exportaron aproximadamente 3.000 toneladas métricas por un monto cercano a 378.000 dólares, indicó Eduardo Manrique, director de la .Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla).

“El riesgo no es tanto la pérdida del mercado, sino lo que esta restricción puede incentivar: informalidad, menor trazabilidad del producto y encarecimiento artificial de precios”, señaló representantes del sector exportador del plátano.

Exportaciones de Ecuador Las exportaciones no petroleras hacia Colombia alcanzaron 865 millones de dólares en 2025, equivalente a un incremento del 3 % respecto al 2024,n según Fedexpor.

Sin embargo, en provincias como Manabí el impacto para el plátano es palpable. Productores de El Carmen reportan que hasta 80 camiones quedaron frenados en frontera el martes 24 de febrero de 2026. Temen pérdidas en fruta, cartón y transporte, y advierten que Colombia es un comprador clave, cuando el mercado local se satura, señaló García. Gremios de exportadores alertan además sobre un riesgo indirecto: mayor informalidad y contrabando.

El camarón tampoco queda al margen. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, escribió en la red social X que Colombia bloqueó el tránsito terrestre de ciertas subpartidas, incluido el crustáceo, lo que calificó como un nuevo episodio de hostigamiento comercial.

Colombia ha bloqueado el tránsito terrestre de determinadas subpartidas, incluido camarón. Esta medida se suma a otros episodios de hostigamiento comercial que el sector ha enfrentado en los últimos años con el vecino del norte! — José Antonio Camposano C. (@jcamposanoc) February 24, 2026

Encarece insumos agrícolas importados

Para el banano, tanto Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) como Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) coinciden en que la venta a Colombia es marginal, dado que ese país también es productor. Sin embargo, advierten que el arancel del 30 % que Ecuador aplicó a productos colombianos encarece insumos agrícolas importados, afectando costos de producción.

Esa preocupación fue respaldada por la Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología Agrícola (InnovAgro), que alertó que Colombia es un proveedor estratégico de agroquímicos, bioinsumos y materias primas. El sobrecosto impacta directamente al agricultor, especialmente a pequeños y medianos productores, y podría generar desabastecimiento, menor productividad y riesgos de contrabando, debilitando la trazabilidad y la gestión ambiental.

Colombia es el tercer proveedor más importante de bienes para Ecuador, con una participación del 22% en el mercado de importaciones. En el ámbito agroquímico y de insumos agrícolas, cumple un rol estratégico como abastecedor de formulaciones técnicas, productos terminados, bioinsumos, materias primas, insumos intermedios y servicios técnicos especializados.

InnovAgro enfatiza que estos productos no compiten con la producción nacional, sino que constituyen herramientas esenciales para mantener la productividad, la sanidad vegetal y la competitividad de los agricultores ecuatorianos.

Desde el punto de vista técnico, InnovAgro advierte que el encarecimiento de insumos puede provocar reducción en dosis o frecuencia de aplicación, uso de productos menos eficientes e incremento en la incidencia de plagas y enfermedades.

Estos factores pondrían en riesgo cultivos estratégicos como el banano (180.000 hectáreas), cacao (600.000 hectáreas), flores (4.000 hectáreas) y frutas y vegetales de exportación (20.000 hectáreas), además de productos básicos de consumo interno como arroz, maíz y papa.

El aumento de costos, señala el gremio, reduce márgenes de rentabilidad y limita la capacidad del país para competir frente a otros productores regionales.

Sobre la afectación para las exportaciones en forma general de Ecuador a Colombia, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) explicó que son 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales a Colombia que deben pagar el 30 % del arancel. Respecto a las exportaciones no petroleras hacia Colombia, este valor es equivalente al 32 % del valor exportado semanal. En otras palabras, los aranceles afectan a 1 de cada 3 dólares exportados hacia Colombia.

En conjunto, el conflicto arancelario, originado en preocupaciones de seguridad fronteriza, amenaza con erosionar un comercio bilateral construido durante décadas bajo el paraguas de la Comunidad Andina. Mientras los gobiernos intercambian medidas, los sectores productivos piden diálogo urgente para evitar que la tensión comercial termine golpeando empleo, precios y competitividad.

