Paro en Colombia y aranceles complican aún más la venta de arroz ecuatoriano

Los productores arroceros del país atraviesan una de sus coyunturas más complejas en los últimos años. Aseguran que, a estas alturas del calendario, han exportado apenas la mitad de lo que tradicionalmente vendían al mercado colombiano, por lo que consideran clave —aunque insuficiente— la compra de 20.000 toneladas anunciada por el presidente Daniel Noboa.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores Arroceros, explicó a Diario EXPRESO que la situación se ha agravado por varios factores. Por un lado, el cobro del 30 % de aranceles y, por otro, nuevas restricciones impuestas por el Gobierno colombiano. “La mayor afectación que tenemos es la decisión del Gobierno de Colombia de suspender el ingreso por vía terrestre del arroz ecuatoriano y permitirlo solo por vía marítima, lo que incrementa los costos de transporte”, indicó.

Hasta el año pasado, el envío terrestre desde Daule hasta Ipiales costaba 1,60 dólares por quintal de arroz pilado. Ahora, el traslado por vía marítima desde el puerto de Posorja hasta Buenaventura cuesta cerca de 5 dólares por quintal. Además, se requiere un pedido mínimo de 30.000 toneladas y la coordinación puede demorar hasta 30 días, dependiendo de la disponibilidad de un barco granelero.

“Sí perdemos competitividad y capacidad de reacción ante la necesidad del mercado colombiano”, afirmó García, quien recalcó que el arroz ecuatoriano ha ganado espacio en la mesa de los consumidores colombianos por su calidad y sabor.

A este escenario se suma un nuevo elemento de tensión: los arroceros del Tolima, en Colombia, anunciaron que se sumarán al paro nacional convocado para el 2 de marzo de 2026, en protesta por la caída del precio del grano y por el supuesto ingreso excesivo de arroz ecuatoriano. No obstante, García sostiene que el verdadero problema en el vecino país es el ingreso de arroz en cáscara procedente de Estados Unidos, amparado en acuerdos comerciales, lo que ha inundado el mercado colombiano.

“Ese ingreso de arroz no es responsabilidad de los agricultores ecuatorianos”, puntualizó.

En cifras, el impacto es evidente. Ecuador exportaba anualmente unas 60.000 toneladas de arroz a Colombia. Hasta febrero de este año, solo se han colocado 5.000 toneladas, cuando en el mismo periodo de años anteriores ya se habían exportado alrededor de 10.000 toneladas. García recordó que entre febrero y abril es la temporada en la que el arroz ecuatoriano suele tener mayor salida, pues coincide con el pico de siembra en el norte colombiano.

Ante la caída de las exportaciones, los productores consideran urgente que el Estado amplíe la compra pública más allá de las 20.000 toneladas anunciadas, para evitar una sobreoferta interna y un desplome del precio pagado al agricultor.

El Gobierno Nacional inicia el registro

En medio de esta coyuntura, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) inició el registro de pequeñas y medianas personas productoras interesadas en vender su cosecha al Estado, en el marco del Decreto Ejecutivo 307, que otorga a la entidad la competencia para comprar, vender y almacenar arroz y maíz.

El proceso se realiza mediante un formulario disponible en la página web institucional, donde los productores deben ingresar sus datos de contacto. Posteriormente, el MAGP levantará información sobre los predios, área cultivada y proyección de cosecha del ciclo invernal, cuya mayor producción se prevé entre abril y mayo de 2026.

Hasta el 23 de febrero, alrededor de 3.200 productores —principalmente de Guayas, Los Ríos y Manabí— se habían registrado. Según el Decreto, el objetivo es impulsar el comercio justo, reducir distorsiones en la intermediación y evitar la especulación de precios, además de fortalecer la reserva estratégica alimentaria del país.

Mientras tanto, el sector arrocero insiste en que la compra estatal es un alivio, pero no una solución definitiva. La reactivación de las exportaciones hacia Colombia y la eliminación de las trabas logísticas serán determinantes para evitar una crisis mayor en los próximos meses.

