Noboa firma decreto para que el Estado compra y venda arroz y maíz

El presidente Noboa firmó el Decreto 307 que faculta al Ministerio de Agricultura a comprar, vender y almacenar arroz y maíz

El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 307, mediante el cual dispone que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asuma la competencia para comprar, vender y almacenar maíz y arroz con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, frenar la especulación y proteger a los productores directos.

La decisión, suscrita el 13 de febrero de 2026 en Guayaquil, se sustenta en varios artículos de la Constitución que establecen como deber del Estado promover el desarrollo sustentable, garantizar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos y suficientes, e impedir prácticas monopólicas o de acaparamiento en productos alimenticios.

El decreto faculta a la cartera de Agricultura a crear un sistema de reservas estratégicas, desarrollar infraestructura de acopio y actuar con rapidez frente a emergencias agroalimentarias. Además, podrá celebrar contratos de arrendamiento, comodato, concesión o asociaciones para utilizar silos, bodegas y espacios de almacenamiento que cumplan con normas fitosanitarias y de conservación. Incluso, se contempla la posibilidad de impulsar la agricultura por contrato.

La normativa también ordena coordinar acciones para impedir contrabando, especulación, acaparamiento o adulteración de maíz y arroz en cualquiera de sus fases de comercialización. En ese marco, la compra a los productores deberá realizarse a un precio justo, mientras que la venta podrá efectuarse a precios competitivos y acordes al mercado, determinados con base en estudios técnicos, aun cuando estos valores sean inferiores al precio de adquisición, siempre que respondan a criterios de eficiencia, interés público y soberanía alimentaria.

El Ministerio de Economía tiene que asignar el dinero

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar el presupuesto necesario para ejecutar estas medidas, conforme a la planificación anual de compras y la disponibilidad de recursos. De hecho, esa cartera ya emitió dictamen favorable al proyecto, al tratarse de una decisión con impacto en recursos públicos.

El decreto también habilita la donación de arroz y maíz a entidades públicas o privadas sin fines de lucro que atiendan a grupos prioritarios, así como en casos de emergencias, conmoción interna, desastres naturales o crisis alimentaria. Estas donaciones deberán sustentarse en informes técnicos y registros administrativos que garanticen la transparencia y el cuidado del patrimonio público.

Asimismo, se dispone que la intervención estatal sea planificada, considerando los ciclos productivos y las condiciones del mercado, para evitar distorsiones. El Ministerio de Agricultura deberá adecuar su estructura institucional, en coordinación con Trabajo y Finanzas, e implementar mecanismos de control y trazabilidad.

Con este decreto, el Ejecutivo deroga el Decreto 596 del 11 de abril de 2025 y refuerza la participación directa del Estado en la regulación del mercado de granos básicos, en un contexto de preocupación por los precios, la intermediación y la estabilidad del sector agrícola.

Se comprarán 20.000 toneladas de arroz

“Queremos que nuestros sistemas agroalimentarios sean sostenibles, fuertes y que nazcan desde el pequeño productor”, dijo Noboa al visitar Daule el viernes 13 de febrero de 2026. Anunció que, desde ahora hasta principios de mayo, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), se comprarán 20.000 toneladas de arroz con cáscara, directamente a los productores, sin intermediarios.

Para los agricultores esto va a ayudar al sector, que se ha quejado de que la saca de 220 librar de arroz en cácara lo paguen entre 20 y 25 dólares y no entre 34 y 36 dólares que son los precios mínimo de sustentación del grano corto y largo respectivamente. Los arroceros días atrás se habían reunido en Santa Lucía donde indicaron que desde año pasado no han podido exportar como antes arroz a Colombia y que este año se complica más por las tasas aduaneras que los dos países se han puesto. Los trabajadores del agro aspiran poder reunirse con el presidente Noboa para dialogar sobre todos los problemas que hay en el campo.

