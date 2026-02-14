Silencio sobre el acuerdo con EE. UU.: se esperan detalles del comercio recíproco

Hasta ahora no se conocen los detalles del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos

Autoridades que participaron en las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos.

Hasta el mediodía del 14 de febrero de 2026, ni las autoridades de Estados Unidos ni las de Ecuador han revelado detalles concretos del denominado Acuerdo de Comercio Recíproco que, según se ha anunciado oficialmente, se firmaría en las próximas semanas.

En la página de boletines de prensa de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) se mantiene el mismo comunicado escueto difundido por el Ministerio de Producción de Ecuador, sin precisiones sobre el alcance, los productos incluidos ni los compromisos asumidos por ambas partes.

Diario EXPRESO consultó al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Xavier Rosero, quien confirmó que el gremio no dispone aún del texto del acuerdo. La falta de información oficial mantiene en expectativa al sector exportador, que busca claridad sobre los aranceles recíprocos y los posibles beneficios.

Por su parte, el exministro de Producción y CEO de Exportconsulting, Daniel Legarda, señaló que una de las principales interrogantes es si se han incorporado nuevos productos para eliminar o reducir el arancel recíproco. Recordó que la lista publicada por Estados Unidos en noviembre de 2025 limitaba considerablemente esa posibilidad, por lo que será clave revisar el documento oficial para determinar si la tasa se reduce, se elimina o se mantiene. También está pendiente conocer cuáles serían los compromisos comerciales asumidos por Ecuador.

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio de Producción, en el chat de prensa de la enidad, que responda a estas inquietudes, pero hasta el cierre de esta nota no hubo pronunciamiento.

La perspectiva del sector camaronero

Antes de que el Ministerio de Producción anunciara que la negociación estaba cerrada y que solo faltaba la firma del acuerdo, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, expuso a este Diario las preocupaciones del sector.

Camposano explicó que la reciente decisión del presidente Donald Trump de reducir sustancialmente el arancel aplicado a India elimina la ventaja temporal que Ecuador había obtenido en el mercado estadounidense por la diferencia de tasas. India, que enfrentaba un arancel mayor, ahora compite en condiciones similares.

“Hoy esa ventaja ya no existe”, advirtió. India, señaló, mantiene menores costos de procesamiento y empaque de camarón, lo que le permite llegar al mercado de Estados Unidos con precios más competitivos. En ese escenario, la competencia se vuelve más agresiva.

Recordó que históricamente India ha sido el principal proveedor de camarón a Estados Unidos, precisamente por sus ventajas en costos. Ecuador logró ganar espacio —especialmente desplazando a Indonesia— gracias a inversiones realizadas antes y después de la pandemia, pero el impulso reciente estuvo influenciado por la aplicación de aranceles diferenciados que ahora podrían equipararse.

Ecuador inició el proceso con un arancel del 10 %, que luego subió al 15 %. El sector espera que, en el cierre de las negociaciones, esa tasa se reduzca sustancialmente. “Uno negocia para mejorar condiciones, no para empeorarlas”, enfatizó Camposano.

El dirigente subrayó que el camarón representa cerca del 30 % de las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos: uno de cada tres dólares que el país vende a ese mercado proviene de este producto. Por ello, advirtió que un acuerdo que excluya al principal rubro exportable no sería un buen acuerdo para el país.

Más allá del resultado puntual de la negociación, Camposano insistió en la necesidad de una agenda interna para fortalecer la competitividad. Señaló que Ecuador, al ser un país dolarizado, es vulnerable a choques externos como devaluaciones en países competidores. Pero también existen factores internos que deben corregirse: costos de producción elevados, ineficiencias estatales trasladadas al sector privado y altos gastos en seguridad.

“Somos muy frágiles frente a choques externos que no controlamos. Lo que sí podemos controlar es revisar nuestros costos y reducir ineficiencias”, afirmó.

El sector exportador reconoce el crecimiento de las ventas externas en 2025, pero advierte que sostener esa tendencia requiere más que acuerdos comerciales: demanda infraestructura robusta, certificaciones sanitarias eficientes y políticas públicas que no erosionen la competitividad.

Mientras tanto, el país permanece a la espera de que se conozcan los términos definitivos del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos y de que las autoridades transparenten el contenido de una negociación que podría redefinir el futuro de su principal mercado de exportación.

