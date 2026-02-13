Ecuador se prepara para un Carnaval récord: ocupación hotelera superaría el 54 %

El Gobierno proyecta que se movilicen más de 1,3 millones de personas en los días del feriado carnavalero

A diferencia de los empresarios turísticos que, a través de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR), proyectan ingresos de hasta 100 millones de dólares durante el feriado de Carnaval, según indicaron a Diario EXPRESO, el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, fue más cauto en sus estimaciones. En una entrevista concedida a Teleamazonas, señaló que desde el Ministerio de Turismo se espera que el movimiento económico alcance los 80 millones de dólares.

La proyección oficial apunta a que más de 1,3 millones de personas se movilicen por el país durante los cuatro días de asueto, con una ocupación hotelera que superaría el 54%, por encima del 50% registrado el año anterior, cuando el feriado generó unos 73 millones de dólares. Este 2026, además, el sector cuenta con un incentivo adicional: la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para los servicios turísticos durante el feriado.

El viceministro destacó que las reservas han crecido en los últimos días, especialmente en provincias como Esmeraldas, así como en destinos del perfil costero y de la Sierra centro. Subrayó que los feriados representan un impulso clave para la economía, ya que el gasto no solo beneficia a hoteles y restaurantes, sino que dinamiza toda la cadena de valor: artesanos, comerciantes formales e informales y pequeños emprendedores.

Según explicó, los 80 millones de dólares estimados como gasto turístico directo podrían duplicarse si se considera el impacto indirecto, alcanzando hasta 160 millones de dólares en movimiento económico total. Recordó además que el año pasado, en todos los feriados, más de 8,5 millones de visitantes recorrieron el país.

Los destinos preferidos

En cuanto a las preferencias para este Carnaval, mencionó a Ambato, que celebra las Bodas de Diamante de la tradicional Fiesta de las Flores y las Frutas; Guaranda con su reconocido carnaval; y provincias como Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja, que destacan por su oferta cultural y gastronómica. También resaltó el atractivo de la Costa, la Amazonía y el norte del país, con Imbabura y Carchi.

El Ministerio impulsa además la descentralización turística y la promoción de nuevos destinos, entre ellos los “Best Tourism Villages” reconocidos por la Organización Mundial del Turismo, con el objetivo de diversificar la oferta y atraer visitantes a zonas menos tradicionales.

En el ámbito internacional, Estrella aseguró que se trabaja para fortalecer la competitividad del país a través de una estrategia de macroproducto turístico, con ejes en parques nacionales, Amazonía, la Avenida de los Volcanes y el perfil costero. La meta es alcanzar 2,2 millones de visitantes extranjeros en 2029, lograr que el turismo receptivo aporte más del 2,5 % al PIB y supere los 3.200 millones de dólares en ingresos.

Como parte de la promoción externa, Ecuador participó en Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España y prevé asistir a Vitrina Turística en Colombia y a ITB Berlin, enfocada en turismo sostenible y de nicho.

Sobre la seguridad, el viceministro afirmó que existe una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de un plan integral de seguridad turística desarrollado con apoyo de la Organización de los Estados Americanos, para garantizar un feriado seguro en los principales destinos.

Con estas proyecciones, el Gobierno apuesta a que el Carnaval 2026 no solo supere las cifras del año anterior, sino que consolide al turismo como uno de los motores estratégicos de la economía ecuatoriana.

