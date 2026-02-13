El turismo ‘carnavalero’ proyecta ingresos de hasta $ 100 millones

La presentación de las actividades que tendrá la provincia de Azuay.

El sector turístico ecuatoriano mira con optimismo el feriado de Carnaval 2026. Los empresarios estiman que los ingresos podrían crecer entre un 10 % y un 20 % en comparación con el 2025, impulsados por una mayor dinámica de viajes internos.

El año pasado, según datos del Ministerio de Producción, el feriado generó alrededor de 73 millones de dólares en ventas, con más de 1,2 millones de desplazamientos a escala nacional y una ocupación hotelera promedio del 45 %. Sin embargo, el contexto era distinto: el país atravesaba los primeros meses del denominado conflicto armado interno, lo que impactó en la movilidad y el consumo.

Este año, los gremios proyectan cifras más alentadoras.

Mauricio Letort, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador señaló a Diario EXPRESO que ya existen destinos con niveles importantes de reservas. Los destinos que mantienen un comportamiento positivo son Santa Elena, Baños de Agua Santa, Ambato, Cuenca y Riobamba.

Letort subraya que uno de los factores determinantes será el estado de las carreteras debido a la temporada invernal y el riesgo de deslizamientos. No obstante, asegura que existen compromisos de las prefecturas y del Gobierno para implementar operativos especiales que garanticen la circulación. A ello se suma un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional.

El optimismo es compartido por Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo. Según sus estimaciones, el movimiento económico podría ubicarse entre 80 y 100 millones de dólares.

El desafío para el sector será no solo superar los 73 millones de dólares del año pasado, sino también rebasar los 96 millones alcanzados en 2023, uno de los mejores resultados recientes para el turismo en Carnaval.

En la provincia de Azuay hay 160 eventos

La amplia agenda de actividades para el feriado de Carnaval genera gran expectativa en el sector turístico de la provincia del Azuay y de su capital. En Cuenca por ejemplo se desarrollarán eventos masivos como desfiles, festivales gastronómicos y conciertos con artistas internacionales. Mientras que en cantones como Paute, Gualaceo, Sígsig y otros también se han promocionado actividades propias para los días de festividades.

Jenny Arizaga, directora de Cultura de la Prefectura de Azuay, dijo que en Cuenca y en la provincia, por ejemplo, en 2024 ingresó más de 30 millones de dólares y en 2025 más de 20 millones de dólares.

En este marco, el presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, Juan Pablo Vanegas destacó la importancia de las actividades planificadas, existen más de 160 eventos que se desarrollarán en Cuenca y los diferentes cantones azuayos.

Hay turistas que han empezado a llegar a las playas de la provincia de Santa Elena. JOFFRE LINO

En la provincia de Santa Elena habrá show

Hasta ayer, la reserva hotelera alcanzó el 85 % y continuaba en ascenso en la provincia de Santa Elena.Tras los resultados obtenidos en el feriado de inicio de año, el sector turístico mantiene altas expectativas por la llegada de visitantes a Santa Elena durante Carnaval.

Hay varios shows en Salinas, el sábado 15 de febrero, desde las 20:00, en la explanada del aeropuerto se realizará el concierto ´Sal con Cultura´, con la participación de los artistas colombianos Paola Jara, Charlie Cardona y Binomio de Oro, además de los ecuatorianos Beder “El Musicólogo” y el grupo Mapalé, entre otros. El domingo 16 de febrero, desde las 17:00, será el desfile de Carnaval; y el lunes 17 de febrero se desarrollará el concurso de castillos de arena.

Se ultiman detalles con los carros alegóricos para el desfile en Ambato. YADIRA ILLESCAS

En provincia de Tungurahua estará Miss Universo

Ambato ya respira ambiente festivo. Las calles lucen guirnaldas y flores, mientras en los mercados se perciben los aromas del durazno, la pera y el capulí. Este año, sin embargo, la expectativa es mayor: por primera vez una Miss Universo visitará la Ciudad Jardín.

Los actos centrales de la edición 75 de la Fiesta de la Fruta y de las Flores se desarrollarán del 13 al 17 de febrero. La soberana mexicana Fátima Bosch participará el domingo 15 en el Desfile de la Confraternidad y el lunes 16 en la Ronda Nocturna, además de cumplir una agenda.

El impacto ya se refleja en el sector turístico. Guillermo Ramírez, presidente de la Cámara de Turismo de Tungurahua, informó que la reserva hotelera alcanza el 90 % de ocupación.

Ambato cuenta con 51 hoteles registrados y cerca de 4.500 plazas. Para este feriado se espera superar los 200.000 visitantes.

Riombamba (Chimborazo) aún espera elevar el nivel de ocupación, pero tampoco se queda atrás. La fecha coincide con el Pawkar Raymi y por ello se apuesta por festejar un Carnaval Andino. “Esperamos que la gente decida por Riobamba, sobre todo por la seguridad, aunque todavía están bajas las reservas”, indicó Rocío Pumagualli, propietaria de un hotel local. (LZA, CP, JL, YI, PO)

