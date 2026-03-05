Roberto Gilbert sobre concurso para Fiscal: "Ni un mago puede saber qué va a pasar"

Entrevista | El consejero del CPCCS habla sobre el concurso para fiscal general, la crisis de salud y su futuro político

Roberto Gilbert Febres-Cordero es doctor en Medicina y Cirugía con especialidad en Cirugía Cardiovascular. Fue concejal de Guayaquil y asambleísta alterno. Es propietario de la Clínica Guayaquil.

En una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, el consejero del CPCCS y director de la Clínica Guayaquil, Roberto Gilbert Febres-Cordero, analiza el avance del concurso para la designación del nuevo Fiscal General del Estado, el cual ya cuenta con 75 postulantes. Gilbert aborda las dudas sobre la transparencia del proceso, la millonaria deuda del Gobierno con el sector salud que paraliza cirugías vitales y revela sus aspiraciones políticas de cara a las seccionales de 2027.

El 3 de marzo de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cerró la primera etapa del concurso para Fiscal General del Estado con la postulación de 75 juristas, que ahora pasarán a la fase de admisibilidad para la revisión de requisitos, prohibiciones o inhabilidades.

Roberto Gilbert Febres-Cordero, cirujano cardiovascular y consejero de Participación Ciudadana, conversa con Diario EXPRESO sobre los cuestionamientos al concurso para fiscal general del Estado, la crítica situación de salud en Ecuador y su futuro político de cara a las seccionales de 2027.

— Pese a los cuestionamientos, 75 abogados se han inscrito al concurso para fiscal general del Estado. ¿Esto demuestra que el proceso sí tuvo acogida? ¿O hizo falta juristas de mayor renombre?

El concurso ha tenido mucha acogida porque 75 jurisconsultos quieren correr para la dignidad más alta del país. Hay personalidades con mucha experiencia, como el actual encargado, Carlos Alarcón. También un exministro de Gobierno, José De La Gasca, que es un hombre ducho, duro, fuerte, con mucha experiencia. No tengo el honor y el gusto de conocer al resto de los 73.

— Usted destaca los nombres de Alarcón y de De La Gasca, pero ambos son perfiles asociados con el gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Eso no es un vicio político para el concurso para fiscal?

Obviamente da qué pensar que ha sido ministro de Gobierno, pana y amigo personal del señor presidente, Daniel Noboa. Pero por ética y orgullo propio ningún jurisconsulto va a aceptar que le den las preguntas, porque tendría una vergüenza de por vida; todo se sabe en esta vida. Estoy seguro de que De La Gasca es un hombre serio, correcto, que debe estar estudiando muchísimo, así como el resto de postulantes.

José De La Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, presentó su postulación a fiscal general en las últimas horas del plazo límite. CORTESIA

El concurso para Fiscal General y el riesgo del crimen organizado

— Otra preocupación sobre el concurso para fiscal general es la posible infiltración del crimen organizado por la eliminación de la prohibición para que abogados que hayan defendido delitos como narcotráfico participen. ¿El CPCCS puede garantizar que el crimen no llegará a la Fiscalía?

Ni el mago Merlín puede vaticinar qué va a pasar. Este es un país en el que un día llueve y al otro no; un país muy especial. Hay mucha manipulación y peleas por todos lados. Este aparato (muestra su teléfono con la mano) es un arma muy poderosa que, si no dice la verdad, por lo menos crea la duda. Esperemos que el señor presidente, que es el que dirige este país y el que tiene la obligación —en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— de brindar seguridad, vea que este proceso sea transparente y lo más seguro posible.

— Pero el concurso y el Consejo de Participación Ciudadana son independientes al Ejecutivo. ¿O se refiere a la seguridad física de los postulantes y consejeros?

Afirmativo. Usted también tiene que cuidarse, porque si sale del diario y de repente un taxi con dos malandros lo coge y le dice que mañana tiene que escribir a favor de este o que no diga nada. Estamos viviendo un mundo sumamente convulsionado; esperemos que las cosas mejoren, que las aguas se calmen.

— ¿Qué opina de que se empiece a decir que ya hay fiscal general y solo hace falta el concurso?

Yo no creé el CPCCS. Lo creó una Asamblea Constituyente en un sitio muy lindo que se llama Montecristi. El pueblo ecuatoriano tiene que confiar en el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, la Corte Constitucional ya quiere quitarle todos los poderes. ¿Qué nos queda? Nos queda esperar a ver qué dice la Corte Constitucional o irnos a nuestras casas.

María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada de la cartera de Salud, empezaría los pagos a prestadores externos entre marzo y abril de 2026. X: @mjpintoec

Clínica Guayaquil podría atender a pacientes del MSP en abril de 2026

— A inicios de febrero de 2026, como director de la Clínica Guayaquil, anunció que dejará de atender a pacientes del Ministerio de Salud por deudas pendientes. ¿Esa decisión está vigente? ¿También incluye al Seguro Social?

El IESS ha mejorado notablemente los pagos con el nuevo director. El Ministerio de Salud depende del Ministerio de Finanzas, aunque ha ofrecido comenzar los pagos ahora en abril de 2026. Recibimos unos pocos pagos pequeños hace poco y seguramente para abril vamos a comenzar a recibir a sus pacientes otra vez, en especial para las cirugías de corazón, que es nuestra especialidad. Obviamente hemos atendido emergencias; no nos podemos negar a emergencias. Pero pacientes programados lamentablemente no; no porque no queramos, sino por los insumos médicos, que los proveedores no nos envían porque no tenemos el dinero para pagarles. Issfa e Isspol trabajan perfectamente.

— ¿El Ministerio de Salud se ha comunicado con ustedes para retomar la atención?

La señora vicepresidenta María José Pinto tuvo la gentileza de recibirnos personalmente en Quito y comentó que a partir de fines de marzo o comienzos de abril comenzarían pequeños abonos; pero las deudas con los proveedores nuestros sobrepasan los 6 millones de dólares. La deuda del IESS es de alrededor de cinco millones de dólares, que van siendo abonados de a poco, y la del Ministerio de Salud es de alrededor de 13 millones de dólares, de los que van siendo auditados como diez millones, pero Finanzas no tiene dinero para eso. Dijo que pagarían algo en efectivo, algo en bonos del Estado o algo en propiedades, pero hasta ahora no sabemos eso.

No hay suficiente dinero para la salud en Ecuador, dice Roberto Gilbert

— ¿Cómo valora la gestión de la vicepresidenta María José Pinto en Salud Pública? ¿Cree que es momento de que un médico asuma el ministerio?

Ella tiene muchos médicos al lado de ella. La vicepresidenta Pinto es una mujer sumamente inteligente, ágil, que no pierde el tiempo, no divaga. Lo que pasa es que no hay finanzas; no tiene el dinero para proveer todos los medicamentos en todos los hospitales. Hay deuda externa por pagar, hay que mantener a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La sábana no alcanza para arropar a todos. No quisiera estar en los pies del señor presidente.

Roberto Gilbert ingresó al CPCCS tras la destitución de Gonzalo Albán. ARCHIVO: CPCCS

Roberto Gilbert no buscará reelegirse en el CPCCS en 2027

— Además de la medicina, ha tenido una vida política activa. ¿Se lanzará a la reelección como consejero de Participación Ciudadana en 2027?

En el Consejo de Participación Ciudadana ya puse mi grano de ayuda. Yo estoy ahí para el tema de salud. Mientras yo no vea mejorar en algo la salud de Ecuador, voy a estar ahí en el CPCCS. De hecho, el próximo miércoles, 11 de marzo de 2026, se recibirá a los prestadores de salud para que expongan sus casos.

— ¿Se lanzará a la reelección como consejero?

No. Seguiré hasta el 2027 para terminar mi mandato y diré: "muchas gracias, muy amable y hasta luego".

La Alcaldía de Guayaquil, la ilusión de Roberto Gilbert

— ¿Tiene otros planes para las seccionales de 2027?

Fui concejal con Jaime Nebot en el 2000. Luego vino la reelección de Nebot y en la primera sesión yo tenía los votos de los compañeros concejales para ser nombrado vicealcalde, pero cambió la ley, vino la equidad de género y Doménica Tabacchi fue la vicealcaldesa. Nebot me llamó a su oficina y me dijo que me debía una explicación y que él hubiese querido que sea su vicealcalde. Me dijo antes de retirarme que comience a esperar, y ya he pasado algún tiempo esperando. Luego nos reunimos (con Nebot) para ser asambleísta, fui alterno, y después me llamó a decirme que sería un buen candidato para el CPCCS. Participé e hice campaña sin la banca de ningún partido ni de ninguna chequera privada.

— ¿Partidos políticos ya le han ofrecido una candidatura para el 2027?

No, solo es una ilusión que yo tengo. Tengo la ilusión de ser alcalde de la ciudad de Guayaquil. Así como yo, debe haber unos 16 o 17 que también quieran. Pero por eso no me voy a pelear con nadie. No es algo concreto. Yo tengo amigos por todos lados: de ADN, PSC. Tengo esa suerte de ser amigo de todos los políticos porque yo soy médico y a veces me toca atenderlos. Cumpliré 75 años y habría que ver, porque ser alcalde de Guayaquil es un tema de tiempo completo. Que yo sepa cómo manejar la ciudad, quiénes son los que trabajan y pueden hacer mover bien esta ciudad, es otra cosa. Simplemente fue una ilusión y nada más.

