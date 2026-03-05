Así se elige un Fiscal General en Ecuador

75 abogados se han postulado para participar en el concurso para fiscal general del Estado, según el CPCCS

El periodo de un fiscal general del Estado es de seis años.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado cerró su primera etapa con 75 abogados postulados para liderar la institución durante los próximos seis años. Tras finalizar la recepción de documentos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inicia ahora las fases críticas de admisibilidad, méritos e impugnación ciudadana. Conoce cuáles son los requisitos obligatorios, cómo se calificará la probidad de los candidatos y el cronograma de la fase de oposición que definirá al sucesor en el Ministerio Público bajo estrictos criterios de méritos y transparencia.

Inicia la selección del nuevo Fiscal General del Estado

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado cerró este 3 de marzo de 2026 su primera etapa con la postulación de 75 abogados que consideran tener lo necesario para ocupar el Ministerio Público de Ecuador por los próximos seis años.

La finalización de esta primera etapa de postulaciones a nivel nacional también significa el inicio del resto de fases del concurso de méritos y oposición dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Las otras etapas del concurso son:

Fase de admisibilidad y reconsideración

Fase de calificación de méritos y recalificación

Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana

Fase de oposición y recalificación

La Comisión Ciudadana de Selección es presidida por Cynthia Jacho. KARINA DEFAS/EXPRESO

Revisión de requisitos y reconsideración

En la fase de admisibilidad, la Comisión Ciudadana de Selección con el apoyo del equipo técnico revisará cada una de las postulaciones ingresada para verificar el cumplimiento de requisitos (ser ecuatoriano, tener un título de abogado y haber ejercido con probidad notoria por al menos diez años) y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades. La revisión tiene un plazo de 10 días.

Si algún postulante considera haber sido afectado durante la revisión de su documentación, el reglamento del concurso prevé la posibilidad de presentar una solicitud de reconsideración que deberá ser resuelta en un plazo de cinco días. Con la resolución de las reconsideraciones, la Comisión emitirá el informe final de admisibilidad para su aprobación en el Pleno del CPCCS.

Calificación de méritos y recalificación

Por otra parte, en la fase de calificación de méritos, la Comisión Ciudadana de Selección, con el apoyo del equipo técnico, calificará los méritos de los postulantes admitidos al concurso para fiscal general del Estado. En esta fase se valorará únicamente la documentación presentada y que conste dentro del expediente. La calificación de méritos tiene un plazo de 10 días.

La fase de calificación de méritos también contempla la posibilidad de presentar una solicitud de recalificación que deberá ser resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección en un plazo de cinco días. Una vez resuelta las recalificaciones, el informe pasa al Pleno del CPCCS.

El Pleno del CPCCS dará por precluido las fases del concurso. ARCHIVO: CPCCS

Impugnación ciudadana y transparencia

En la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, organizaciones sociales y personas naturales pueden presentar sus objeciones respecto de los postulantes admitidos al concurso para fiscal general del Estado de forma "normada y objetiva". Se puede impugnar a un postulante por las siguientes razones:

Falta de cumplimiento de requisitos legales Falta de probidad o idoneidad Estar incurso en alguna de las prohibiciones e inhabilidades Haber omitido información relevante para postular al cargo Haber falsificado o alterado documentos para postular al cargo

Las objeciones ciudadanas deberán ser calificadas a trámite por parte de la Comisión Ciudadana de Selección para luego, en el término de cinco días, resolverlas. Esta decisión de los comisionados puede ser apelada para que la revise el Pleno del CPCCS en un plazo de tres días.

Las objeciones aceptadas se sustanciarán luego en una audiencia pública para que, en los cinco días posteriores, el Pleno del CPCCS resuelva sobre la posible descalificación o no de postulantes. La decisión de los consejeros también puede ser apelada para que el Pleno, con base a un informe jurídico, ratifique o corrija una posible descalificación.

El nuevo fiscal será posesionado por la Asamblea Nacional. Foto: API

Examen escrito y oral para Fiscal General

La última fase es la de oposición, que contempla dos partes: una prueba escrita valorada en 30 puntos y una oral, valorada en 20 puntos. Según el reglamento, un equipo de expertos catedráticos será el encargado de elaborar el banco de preguntas y casos hipotéticos para la fase de oposición.

Tanto la prueba escrita como la oral se realizará en un día único y ambas son susceptibles a recalificación en caso que alguno de los postulantes se sienta afectado por la calificación obtenida en la etapa de oposición del concurso para fiscal general del Estado.

Designación y posesión del nuevo fiscal

Finalizada todas las fases del concurso, la Comisión Ciudadana de Selección deberá emitir un informe con los resultados finales obtenidos por los postulantes y enviarlo al Pleno del CPCCS. El postulantes con mejor puntuación será designado como el nuevo fiscal general del Estado. En caso de haber un empate en las calificaciones, se elegirá a la autoridad a través de un sorteo público.

El fiscal general del Estado designado será posesionado por la Asamblea Nacional, dando inicio a su periodo de seis años frente al Ministerio Público.

