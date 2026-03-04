Concurso para Fiscal: CPCCS condiciona publicación de expedientes de 75 aspirantes

La Comisión que vigila el concurso para seleccionar al Fiscal cuestiona al CPCCS por incumplir el reglamento

Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, dijo que luego de las inscripciones de los postulantes a Fiscal General, se dará inicio a las fases del concurso de selección.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció este 4 de marzo de 2026 que no publicará inmediatamente los expedientes completos de los 75 postulantes al concurso de selección del nuevo Fiscal General del Estado, pese a que el registro de los aspirantes se cerró la noche del martes.

El CPCCS informó este miércoles que solo se publicarán los expedientes una vez que la Comisión Ciudadana de Selección concluya con la verificación de los requisitos y revise si los postulantes no tienen prohibiciones o inhabilidades para ejercer el cargo. La decisión que generó una alerta por parte de la Comisión de Seguimiento del Concurso para seleccionar al nuevo fiscal.

"Vulnera el acceso a la información pública ya que en ninguna parte del reglamento se señala que los expedientes solo se podrán conocer luego de cierta etapa", dice Marcelo Espinel, vocero de la esa comisión de la sociedad civil.

El representante de esa organización manifiesta que la decisión del Consejo es "peligrosa porque se podría decir que, de los 75, solo 10 pasaron la etapa de admisibilidad y se dejaría de lado a personas que quizá sí cumplieron los requisitos, pero no sabríamos si eso sucedió o no porque no se publican los expedientes, o también se dejaría en evidencia que los inscritos no cumplían con lo requerido y solo prestaron sus nombre para darnos una ilusión de que hubo una gran cantidad de postulantes, cuando eso realmente no fue así".

¿Cuándo se debería revisar la admisibilidad?

El vocero de la Comisión de Seguimiento explica que en la fase de admisibilidad es en donde se analiza el cumplimiento de los requisitos y la presentación de la documentos solicitados a los aspirantes, por ejemplo, si son abogados, si cuentan con 10 años de trayectoria, declaración juramentada, impedimento para ejercer cargo público o relación con partidos políticos.

"Los requisitos de admisibilidad están en la primera fase del concurso, es decir se determina quiénes son los que van a pasar a la segunda y tercera etapa, de valoración de méritos y toma de las pruebas", respectivamente, precisó.

Dicha fase tiene una duración de 10 días y comienza después de que la Secretaría del CPCCS entrega los expedientes a la Comisión. Sin embargo, el Consejo recién quiere dar a conocer los nombres de los inscritos solo luego de ese plazo, subraya Espinel.

Según el CPCCS, 75 personas, 23 mujeres y 52 hombres, de 14 provincias del Ecuador se inscribieron hasta la noche del martes para participar en el concurso. Ninguna se realizó desde el exterior.

El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, no se pronunció al respecto y este miércoles se refirió a las consecuencias que enfrentaría la Comisión de Selección si incumple con los plazos del proceso. "Antes los concursos demoraban 4 o 5 años y no había medidas sancionatorias. Ahora, los comisionados no pueden demorar ni prorrogar, sino serían cesados", aseguró.

Ignorar las alertas genera riesgos, dice Comisión

Espinel recuerda que "la ley les obliga a decirnos no solo los nombres sino a mostrar el expediente completo. Se necesita saber qué documentos adjuntó un postulante y conocer si cumplió o no las reglas del concurso. Pero si no permiten ver, no se sabe si están admitiendo a un aspirante que no reúne los requisitos".

El ignorar las alertas de este tipo sería riesgoso, observa la Comisión de Seguimiento. Esto porque "el fiscal electo podría responder al gobierno de turno, a cualquier poder político que pueda influir en proceso o a un grupo de delincuencia organizada. Si no se realiza el concurso de acuerdo con la normativa existente y se mantengan las subjetividades, habrá como resultado un fiscal que no sea independiente", finaliza el representante de la organización.

