Repechaje Mundial: Irak sin su DT por cierre aéreo en Emiratos

Graham Arnold y su equipo deben disputar el 31 de marzo el duelo con el ganador del Bolivia y Surinam, en Monterrey (México)

El técnico australiano de Irak, Graham Arnold, sigue anclado por el cierre del espacio aereo.

La federación iraquí informó este miércoles 4 de marzo que el técnico de su selección, el australiano Graham Arnold, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo de ese país por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Esa situación supone un gran problema para la selección de Irak, que el próximo 31 de marzo debe disputar en Monterrey (México) el partido de repesca de acceso al Mundial ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

Graham Arnold during the winning pen for Iraqpic.twitter.com/mqTE5B2oP8 — Michael Talks Football (@talks_michael) November 18, 2025

Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.

La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!