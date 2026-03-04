Pedro Ortiz: “Emelec no se va a esconder ante Barcelona SC” | Clásico del Astillero

Pedro Ortiz destacó la preparación de Emelec y aseguró que el equipo ha ido “de menos a más”

Pedro Ortiz reveló que en los entrenamientos han trabajado en la concentración defensiva.

Pedro Ortiz, arquero de Emelec, encendió la previa del Clásico del Astillero 238 y dejó un mensaje claro: el Bombillo no se esconderá ante Barcelona SC en el estadio Monumental, pese a llegar con menos continuidad en el arranque de la temporada.

Emelec promete no esconderse en el estadio Monumental



Ortiz aseguró que el equipo ha ido “de menos a más” y que el objetivo es pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por esta razón, el plantel solo piensa en sumar los tres puntos ante el Ídolo, en el compromiso que se disputará este sábado7 de marxo de 2026, desde las 16:30.

Emelec llega tras empatar 1-1 con Delfín. MIGUEL CANALES

“Barcelona ya ha jugado más partidos que nosotros en este inicio de temporada, pero estamos bien para afrontar el encuentro. El equipo se viene preparando de buena manera”, expresó el guardameta.

La autocrítica tras el empate ante Delfín

Tras el empate 1-1 frente a Delfín, en el que Emelec mostró chispazos de buen fútbol, pero pagó caro la falta de amistosos en la pretemporada, Ortiz reconoció que hubo aspectos positivos, aunque también detalles por corregir.

“Esperemos estar a la altura del partido, llevarnos los tres puntos y que se repita el ‘San Pedro’ por mi buena actuación”, comentó entre risas, dejando en evidencia su motivación.

Vicente Sánchez y la prioridad en la concentración defensiva

Uno de los puntos en los que más énfasis ha puesto el cuerpo técnico, encabezado por el uruguayo Vicente Sánchez, es la concentración defensiva.

Ortiz señaló que ante los Cetáceos faltó mayor atención en momentos puntuales y que, frente a delanteros como Darío Benedetto, Joao Rojas y Héctor Villalba, no pueden conceder espacios. Por ello, la consigna es clara: comunicación fluida y cero concesiones en defensa.

“Tratamos de mantener una comunicación constante entre el arco y la defensa para no fallar en este sector. Lo importante es llegar fuertes para disputar un clásico de esta magnitud y sacarlo adelante”, sostuvo.

Emelec entrena en el Polideportivo de los Samanes. Emelec

Un Clásico del Astillero que llegó temprano en 2026

Además, admitió que el compromiso llegó muy temprano en la temporada, aunque recalcó que el equipo se ha preparado para afrontarlo: “Nos tomó por sorpresa el Clásico tan temprano, pero nos hemos preparado para ganar este partido”.

Los debutantes del Bombillo en el partido más esperado

El Clásico del Astillero también será especial para varios jugadores del Bombillo: Ignacio Guerrico, Gonzalo Nápoli, Víctor Griffith, Ángelo Mina, Francisco Pizzini, Luca Klimowicz y José Neris, quienes lo vivirán por primera vez.

Ante este escenario, Ortiz reveló que, junto a los capitanes Miller Bolaños y Luis Fernando León, ha asumido el rol de guiar a los nuevos jugadores para que no se sorprendan por la presión que conlleva.

“A los refuerzos les inculcamos que estos clásicos hay que sacarlos adelante sin importar la actualidad; se lo hemos repetido varias veces. Esta camiseta hay que sudarla y sacar a la institución a flote como sea”, sentenció.

