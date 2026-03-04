Siembra de manglares en La Puntilla proyecta reducir impacto de inundaciones locales

El Municipio interviene cuatro hectáreas del Parque Histórico con flora endémica para restaurar el ecosistema

El Municipio de Samborondón ejecuta la siembra de 14.000 árboles de mangle en la ribera del río Daule para mitigar el riesgo de anegaciones en la parroquia La Puntilla y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Capacidad de absorción y proyección técnica

La intervención ecológica abarca una extensión de cuatro hectáreas contiguas al Parque Histórico. Los técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental plantan especies de mangle rojo y Jelí, flora endémica que funciona como una barrera natural frente a los desbordamientos hídricos que amenazan a sectores residenciales vulnerables como la ciudadela Entre Ríos .

El proyecto tiene apoyo internacional y respaldo académico de la UEES. CORTESÍA

Pescadores llevan a Fiscalía una presunta tala de manglar en Puerto Hondo Leer más

Además de fortalecer la infraestructura verde del cantón para contener el caudal, el proyecto persigue una meta de mitigación climática a largo plazo. Los informes de gestión proyectan que esta reforestación evitará la emisión de 480 toneladas de dióxido de carbono (CO2) en un horizonte de 15 a 20 años. Actualmente, al tratarse de árboles en etapa inicial de crecimiento, la captura ronda entre cinco y ocho toneladas.

El alcalde Juan José Yúnez justificó la obra señalando que la siembra establece una protección territorial indispensable frente a la crisis climática, a la par de generar fuentes de empleo local requeridas para el monitoreo y mantenimiento de las zonas ribereñas intervenidas.

Esta fase operativa amplía la cobertura del proyecto piloto ejecutado en 2025. En dicho periodo, el cabildo sembró 7.500 mangles bajo los parámetros del programa 'Generation Restoration' avalado por las Naciones Unidas.

Siembra de manglar en el Parque Histórico. CORTESÍA

Las autoridades seleccionaron estas especies hidrófilas tras confirmar que su capacidad para retener carbono supera hasta diez veces la de otros ecosistemas terrestres, consolidándose como un mecanismo biológico eficiente para fijar el suelo y proteger las orillas de la erosión provocada por los embates del invierno.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!