Cuba rechaza expulsión de su embajada en Ecuador y habla de "acto inamistoso"

La Cancillería cubana calificó la medida como sin precedentes y cuestionó el contexto en que fue adoptada

Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, emitió el pronunciamiento oficial y lo acompañó con un mensaje en su cuenta de X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la decisión del Gobierno de Ecuador de expulsar a todo el personal de su Embajada en Quito, luego de que la Cancillería ecuatoriana declarara persona non grata a sus funcionarios. La medida fue comunicada mediante Nota Verbal el 4 de marzo de 2026 y fijó un plazo de 48 horas para abandonar el país.

RELACIONADAS Gobierno de Ecuador declara como persona non grata al embajador de Cuba

Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, la decisión ecuatoriana es “arbitraria e injustificada” y constituye un “acto inamistoso y sin precedentes”. La disposición alcanza al personal diplomático, consular y administrativo de la misión cubana en territorio ecuatoriano.

La cartera de Estado cubana sostuvo que no se aportaron argumentos para la declaratoria y que la decisión afecta las relaciones bilaterales. Además, advirtió que la medida “daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”.

Cuba acusa irrespeto diplomático tras decisión de Ecuador

En su pronunciamiento, el Gobierno cubano afirmó que la acción evidencia “el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”. La declaración se difundió horas después de conocerse la resolución oficial adoptada en Quito.

Cuba aseguró que el personal de su embajada ha actuado conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que ha respetado las leyes ecuatorianas. En el comunicado se enfatiza que los funcionarios no se han inmiscuido en los asuntos internos del Estado receptor.

El Ministerio cubano también vinculó la decisión con el contexto internacional. Señaló que la expulsión ocurre en medio del “reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba” y mencionó presiones hacia terceros Estados, en vísperas de una cumbre convocada en Miami el 7 de marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba 🇨🇺rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del #Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.



📌 Comunicado del MINREX ⬇️

🔗https://t.co/nbSPwenHsf pic.twitter.com/71fBcLEunn — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 4, 2026

Gobierno de Ecuador declaró persona non grata a misión cubana

La reacción de La Habana se produjo después de que el Gobierno de Ecuador anunciara la declaratoria de persona non grata al embajador de Cuba en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todos los integrantes de la misión diplomática. La medida fue comunicada por la Cancillería ecuatoriana el 4 de marzo.

La Cancillería señaló que la medida se enmarca en las atribuciones soberanas del Estado. La disposición implica la salida total del embajador y del personal diplomático, consular y administrativo acreditado en Quito.

Decreto Ejecutivo 317 y cambios en representación ecuatoriana

Ese mismo día, el presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo No. 317, mediante el cual dio por terminadas las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante Cuba. La decisión fue oficializada tras la declaratoria de persona non grata a la misión cubana.

Cuba denuncia intento de infiltración por mar de grupo armado desde EE.UU. Leer más

El decreto señala que la medida se adoptó en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 10 del artículo 147 de la Constitución y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. También recuerda que los jefes de misión son funcionarios de libre remoción.

El documento dejó sin efecto las designaciones concurrentes que Borja López mantenía ante la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, todas con sede en La Habana. Esas representaciones habían sido conferidas mediante decretos ejecutivos emitidos entre 2021 y 2024.

Mientras tanto, Cuba expresó su confianza en que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad entre ambas naciones, en medio de una ruptura diplomática que marca un nuevo episodio de tensión bilateral.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!