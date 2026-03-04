Boyfriend on Demand: ¿Cuándo se estrena el k-drama de Jisoo en Netflix Ecuador?

La historia sigue a Seo Mi-rae, interpretada por Jisoo, una productora de webtoons que decide ingresar a un sistema de citas

El fenómeno de los k-dramas continúa creciendo en las plataformas de streaming y una de las producciones que genera conversación entre los seguidores del género es Boyfriend on Demand, la nueva serie protagonizada por Jisoo, integrante de BLACKPINK. Tras el lanzamiento de su tráiler oficial, muchos espectadores se preguntan cuándo llegará la serie al catálogo de Netflix y desde qué día podrá verse en Ecuador.

Cuándo se estrena Boyfriend on Demand en Netflix

La serie coreana Boyfriend on Demand se estrenará el 6 de marzo de 2026 en Netflix. La plataforma lanzará todos los episodios el mismo día, por lo que los usuarios en Ecuador podrán verla desde esa fecha dentro del catálogo global del servicio.

La historia sigue a Seo Mi-rae, interpretada por Jisoo, una productora de webtoons que decide suscribirse a un sistema de citas virtuales que promete crear encuentros con la pareja ideal de cada usuario. El programa, que lleva el mismo nombre de la serie, funciona como una simulación donde los participantes pueden experimentar distintos romances diseñados según sus preferencias.

De qué trata el k-drama protagonizado por Jisoo

Dentro de la plataforma de citas, Mi-rae vive encuentros románticos en escenarios creados por el sistema. Al mismo tiempo, en su vida cotidiana se cruza con Park Kyeong-nam, interpretado por Seo In-guk, un compañero de trabajo con quien mantiene una relación marcada por la competencia profesional.

El contraste entre las citas virtuales y las interacciones en la vida real se convierte en el eje de la historia. La serie plantea una pregunta central: si una simulación puede ofrecer la relación perfecta, ¿qué ocurre cuando aparecen sentimientos fuera de la pantalla?

El elenco del nuevo k-drama de Netflix

El proyecto también incluye apariciones de Seo Kang-jun, Lee Soo-hyuk, Ong Seong-wu, Lee Jae-wook, Lee Hyun-wook, Jay Park, Kim Young-dae y Lee Sang-yi, quienes interpretan a distintos “novios virtuales” dentro del sistema de citas.

El elenco se completa con Ha Young y Yoo In-na, quien interpreta a la encargada del servicio de citas que guía a los usuarios dentro de la plataforma.

El director Kim Jung-sik explicó el concepto del proyecto: “Uno de los puntos más atractivos de Boyfriend on Demand es que la protagonista experimenta diferentes relaciones románticas con varios individuos, en escenarios y universos diversos, todo dentro de una sola serie. De este modo, los espectadores pueden disfrutar de un amplio espectro de comedias románticas”.

También se refirió al trabajo actoral de Jisoo dentro de las escenas virtuales. “Para lograrlo, utilicé diferentes ocupaciones y agregué variaciones sutiles a su personaje en el mundo virtual, de modo que su estilo de actuación se sintiera distinto al de Mi-rae en la realidad”.

La serie está dirigida por Kim Jung-sik, escrita por Namgung Do-young y producida por Whynot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment.

