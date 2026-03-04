Muñoz repite estrategia de Pabón contra reforma del Cootad

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, movilizó a simpatizantes hacia la CC para presentar la demanda contra la reforma al Cootad

Al igual que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Pabel Muñoz, habló a sus simpatizantes, después de presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma del Cootad.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, estuvo al frente de una movilización que acompañó al funcionario hacia la Corte Constitucional para la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley reformatoria al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Los asistentes y el burgomaestre iniciaron el recorrido en el parque El Arbolito, en el centro - norte, en la tarde de este 4 de marzo de 2026.

Muñoz repitió la estrategia que empleó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para presentar una demanda similar ayer. El alcalde convocó a sus simpatizantes, con quienes recorrió la avenida 12 de Octubre hasta llegar a la sede de la Corte, ubicada entre las calles José Tamayo y Lizardo García.

Estuvo acompañado por la vicealcaldesa, Fernanda Racines, antes de ingresar al edificio; interpuso la demanda y luego subió a la plataforma de un camión para emitir un discurso. Desde allí, Muñoz dijo que los asistentes "se autoconvocaron y acudía a la CC "para presentar la demanda ante una Ley que pone en peligro los servicios sociales de Quito".

Además, detalló algunas de las iniciativas municipales que estarían en riesgo. Allí, sobre el vehículo, como lo hizo Pabón el martes, explicó que luego de la pandemia, el Cabildo "decidió invertir en psicólogos para atender la saluda mental de los quiteños", en referencia al servicio 24/7 de teleasistencia que brinda la Alcaldía y que podría desaparecer así como los proyectos sociales para niños, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.

Misma marcha, con diferente horario

A diferencia de Pabón, Muñoz se movilizó casi al final de la tarde. La prefecta, en cambio, llegó a la Corte caso al mediodía del martes y este miércoles dijo en una entrevista que representantes del Ministerio de Trabajo habrían acudido al edificio de la Prefectura para verificar si los funcionarios del gobierno local estaban en su lugar de trabajo.

La movilización de Muñoz provocó cierres viales que se prolongaron hasta pasadas las 19:00. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que el cierre vial se mantenía sobre la avenida 12 de Octubre, entre las calles Tarqui y Robles.

Por ello, la entidad recomendó a los conductores a tomar como rutas alternas las vías:

Calle Toledo

Calle Coruña

Av. Ladrón de Guevara

Av. 10 de Agosto

Av. Mariscal Sucre

