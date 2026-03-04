Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

lluvia intensa en Guayaquil
Las recientes semanas han sido de intensas lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador.CHRISTIAN VINUEZA

¿Hasta cuándo durarán las "lluvias con tormentas" en Guayaquil y la Sierra?

La región Litoral ha sido una de las más golpeadas por eventos de la época invernal, como inundaciones y crecidas de ríos

Las tormentas eléctricas seguirán por los próximos días. Es lo que pronostica para Guayaquil el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

RELACIONADAS

La alerta número 15, emitida por la entidad, señaló que "se fortalecerán las lluvias y tormentas en el Litoral y estribaciones de cordillera occidental", hasta las 10:00 de este viernes 6 de marzo de 2026. 

En las regiones Sierra y Amazonía ocurre lo mismo desde este miércoles 4 de marzo. La institución prevé que este jueves 5 sea uno de los días con lluvias más intensas.

El sistema de proyecciones de Google Clima advierte que en Guayaquil habrá tormentas eléctricas por cuatro días seguidos, del domingo 8 al miércoles 11 de marzo.

Estas son las horas previstas para las tormentas eléctricas fuertes:

  • Domingo 8: 17:00 a 23:00
  • Lunes 9: 14:00 a 23:00
  • Martes 10: 20:00 a 00:00
  • Miércoles 11: 20:00 a 00:00

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), en su Pronóstico Estacional para el Oeste de Sudamérica, también advirtió que entre marzo y abril "se esperan mayores probabilidades de lluvia por debajo de lo normal" en la sierra ecuatoriana.

RELACIONADAS

Advertencia sobre descargas eléctricas

inundaciones por lluvias en Guayaquil

Lluvias Guayaquil: Inundaciones y desborde de río afectó a 94 familias en zona rural

Leer más

Que el agua se acumule en viviendas, locales comerciales y ciertas vías, es lo que prevé el Inamhi en los próximos días.

"Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla", alertó la entidad en una publicación.

En las tormentas podrían ocurrir descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda tomar acciones para prevenir incidentes.

Finalmente, el Inamhi también solicitó estar alerta ante la posibilidad de que ocurran deslizamientos de tierra y crecida de ríos y esteros.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional: "Ecuador no luchará solo"

  2. ¿Hasta cuándo durarán los cierres nocturnos del puente de la Unidad Nacional?

  3. ¿Hasta cuándo durarán las "lluvias con tormentas" en Guayaquil y la Sierra?

  4. Deportivo Cuenca vs. Libertad EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido

  5. Tras el empate en Libertadores, Barcelona SC ya piensa en el Clásico ante Emelec

LO MÁS VISTO

  1. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  2. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  3. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  4. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  5. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Te recomendamos