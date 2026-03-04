¿Hasta cuándo durarán las "lluvias con tormentas" en Guayaquil y la Sierra?
La región Litoral ha sido una de las más golpeadas por eventos de la época invernal, como inundaciones y crecidas de ríos
Las tormentas eléctricas seguirán por los próximos días. Es lo que pronostica para Guayaquil el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
La alerta número 15, emitida por la entidad, señaló que "se fortalecerán las lluvias y tormentas en el Litoral y estribaciones de cordillera occidental", hasta las 10:00 de este viernes 6 de marzo de 2026.
En las regiones Sierra y Amazonía ocurre lo mismo desde este miércoles 4 de marzo. La institución prevé que este jueves 5 sea uno de los días con lluvias más intensas.
El sistema de proyecciones de Google Clima advierte que en Guayaquil habrá tormentas eléctricas por cuatro días seguidos, del domingo 8 al miércoles 11 de marzo.
Estas son las horas previstas para las tormentas eléctricas fuertes:
- Domingo 8: 17:00 a 23:00
- Lunes 9: 14:00 a 23:00
- Martes 10: 20:00 a 00:00
- Miércoles 11: 20:00 a 00:00
El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), en su Pronóstico Estacional para el Oeste de Sudamérica, también advirtió que entre marzo y abril "se esperan mayores probabilidades de lluvia por debajo de lo normal" en la sierra ecuatoriana.
Advertencia sobre descargas eléctricas
Que el agua se acumule en viviendas, locales comerciales y ciertas vías, es lo que prevé el Inamhi en los próximos días.
"Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla", alertó la entidad en una publicación.
En las tormentas podrían ocurrir descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda tomar acciones para prevenir incidentes.
Finalmente, el Inamhi también solicitó estar alerta ante la posibilidad de que ocurran deslizamientos de tierra y crecida de ríos y esteros.
