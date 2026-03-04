Movilidad eléctrica en Ecuador: Chevrolet suma 155 puntos de carga

La red para vehículos eléctricos llega a 11 provincias con estaciones rápidas y regulares que facilitan la movilidad

4.276 carros eléctricos se comercializaron en 2025, un 225% de crecimiento respecto a lo vendido en 2024.

La movilidad eléctrica en Ecuador suma un nuevo impulso. General Motors Ecuador anunció una alianza estratégica para habilitar 155 puntos de carga para vehículos eléctricos Chevrolet en 11 provincias del país.

La red se implementa junto a Condor Energy, Rayo Carga y Plug & Drive, empresas especializadas en infraestructura energética. Con esta iniciativa, los propietarios de modelos eléctricos como Spark EUV, Captiva EV, Equinox EV y Blazer EV podrán planificar sus viajes con mayor autonomía y respaldo técnico.

Cobertura en 11 provincias

Los puntos de carga estarán ubicados en concesionarios Chevrolet, centros comerciales, espacios públicos, establecimientos turísticos y zonas estratégicas de carreteras.

Las ciudades donde operan las estaciones son:

Ibarra, Quito, Cumbayá, Tumbaco, Rumiñahui, Ambato, Baños, Riobamba, Cuenca, Molleturo, Loja, Machala, Guayaquil, Daule, Samborondón, Salinas, Manta, Portoviejo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.

La infraestructura ya no es un limitante para la movilidad 100% eléctrica en Ecuador, afirmó Oswaldo León, gerente de General Motors Ecuador.

“Hoy, los clientes tienen a su disposición una amplia red de estaciones que facilita la planificación de desplazamientos y permite extender la distancia de sus viajes”, señaló el directivo.

Tipos de cargadores disponibles

Actualmente, la red ofrece:

33 estaciones de carga rápida

122 puntos de carga regular

Conectores tipo 1 y tipo 2

Los cargadores tipo 1 son portátiles y funcionan con enchufes estándar de 120 voltios bajo el estándar SAE J1772. Son prácticos para uso doméstico y movilidad flexible.

Por su parte, los cargadores tipo 2 requieren tomacorrientes de 240 voltios o instalación fija en viviendas y estaciones públicas, lo que permite una carga más eficiente y estable.

Crece el mercado de vehículos eléctricos en Ecuador

Con los modelos Spark EUV y Captiva EV —que en 2025 se sumaron a Equinox EV y Blazer EV— Chevrolet cerró la última temporada como la segunda marca con mayor comercialización de vehículos eléctricos en Ecuador.

El segmento muestra un crecimiento sostenido. En 2025 se vendieron 4.276 vehículos eléctricos en el país, lo que representó un aumento del 225% frente a 2024, evidenciando el avance de la movilidad sostenible en el mercado nacional.

La ampliación de la red de carga refuerza esa tendencia y mejora la experiencia de los usuarios que apuestan por tecnologías limpias.

