Mercado automotriz de Ecuador: China concentra el 30% de las ventas en 2025

De 600 modelos de vehículos vendidos en Ecuador el año pasado, 311 fueron de 67 marcas originarias del país asiático

China sigue cubriendo una amplia demanda en el mercado automotriz ecuatoriano y el año 2025 no fue la excepción: ofertó 67 de las 130 marcas de vehículos que se vendieron en todo el territorio nacional, en el que de los 600 modelos disponibles, 311 fueron del mencionado país. En 2024, se habían expendido carros de 71 marcas procedentes de aquel estado.

Esta amplitud de oferta se dio en medio de una recuperación de las ventas en el sector: en 2025, se vendieron 124.505 vehículos nuevos (30% eran de marcas chinas). Esta evolución muestra un sector en permanente recuperación, que avanza de manera sostenida, pero que conserva un margen significativo para seguir fortaleciendo su desempeño, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

Precios, tecnología y beneficios arancelarios impulsan la demanda

En la actualidad, la oferta de vehículos chinos ha crecido en la región y por ende en Ecuador. Expertos refieren que los precios competitivos, la alta tecnología y facilidades de la importación, e incluso el no pago de aranceles en eléctricos e híbridos, lleva al aumento de las preferencias de los usuarios.

Según la Aeade, la participación conjunta de vehículos híbridos y eléctricos llegó al 18% del mercado, frente al 13% alcanzado en 2024. Este avance responde a una oferta más amplia de modelos y a una mayor disponibilidad de opciones en distintos rangos de precio.

Las marcas chinas más vendidas en Ecuador

De acuerdo con reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) las marcas Chery, JAC, Dongfeng, Sinotruk, DFSK, BYD, Jetour, Foton, Shineray, KYC, Changan, JMC, MG, Karry, Geely, ZxAuto, Livan, Faw Trucks, BAIC y GAC estuvieron entre las veinte preferidas en 2025.

Para ser comercializados en Ecuador, tanto los vehículos importados como los ensamblados en territorio nacional, deben pasar por un proceso de homologación. “Existe una muy buena normativa, mejor incluso que otros países de la región, para regular seguridades activas y pasivas, en aspectos mínimos para poder ser comercializados”, sostiene Diego Naranjo, coordinador general de regulación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

JAC presenta novedades en el mercado. cortesía

El segmento de camiones, clave en la reactivación económica

Uno de los segmentos que más creció en 2025 fue el de camiones. Según Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Aeade, este comportamiento en el mercado fue uno de los indicadores más claros de la reactivación económica. Con un crecimiento del 40% y 13.189 unidades vendidas, alcanzó su mejor desempeño de los últimos años.

La evolución refleja una mayor actividad en el comercio, la industria, la agricultura y las exportaciones, sectores que dependen de la renovación de flotas y de la ampliación de capacidades de transporte.

El principal reto: repuestos y posventa

No obstante, las mayores dificultades con la que, con el tiempo, encuentran los compradores de vehículos chinos, es la falta de repuestos, porque muchas marcas incluso dejan de importarse o los costos de partes y piezas son elevados, según usuarios y técnicos. Frente a esa situación sugieren controles más exigentes. Aunque profesionales del área aclaran que la carencia de repuestos en el país también se presenta con otras marcas, incluso europeas.

