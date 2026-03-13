El SRI realizó más de 200 operativos de control en la comercialización de gasolina

La entidad asegura que verifica la correcta transmisión de comprobantes de venta en la transferencia de combustibles

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que realizó más de 200 visitas a establecimientos de venta de combustibles que incluyen gasolineras, puntos de venta de gasolina para pesca artesanal y centros de distribución de gas licuado de petróleo (GLP), con la finalidad de “verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y prevenir irregularidades en la comercialización de combustibles”.

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De acuerdo con el comunicado de la entidad, fueron los fedatarios fiscales del SRI quienes ejecutaron controles preventivos, en coordinación con otras entidades, para verificar la correcta entrega y transmisión de comprobantes de venta autorizados en la transferencia de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH) y gas licuado de petróleo (GLP) hacia comercializadoras y centros de distribución.

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Algunos de los puntos de gasolina revisados están registrados en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y otros fueron identificados por el mismo SRI en sus procesos de control. Durante estas visitas, según la autoridad tributaria, los funcionarios brindaron información tributaria sobre la correcta emisión y transmisión de comprobantes de venta.

Además, la entidad afirma que envió más de 3.200 cartas disuasivas a contribuyentes del sector de comercialización y distribución de combustibles, recordando la obligación de emitir, entregar y transmitir comprobantes de venta conforme a la normativa vigente.

Alza de la gasolina

El SRI anuncia estos operativos este 12 de marzo cuando el precio de la gasolina en el país se actualizó subiendo 0,13 centavos: las gasolinas Extra y Ecopaís pasaron de costar $2,76 a $2,89 por galón y el Diésel Premium pasó de $2,70 a $2,828 por galón.

El aumento se debe principalmente al alza del precio internacional del petróleo, influido por tensiones en Medio Oriente. No obstante, Ecuador utiliza un sistema de bandas de precios para gasolinas como Extra y Ecopaís, que limita cuánto puede aumentar cada mes (hasta un 5 %), incluso si el petróleo sube más.

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