Ecuador y la inversión extranjera: luz verde en medio de la incertidumbre

El crecimiento de la inversión extranjera en Ecuador contrasta con un entorno marcado por incertidumbre institucional y desafíos económicos.Imagen generada con IA

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El récord de inversión extranjera directa registrado el año pasado es una señal alentadora para Ecuador, especialmente si se considera que 2024 fue un año golpeado por los apagones, que dejó consecuencias económicas. Sin embargo, cabe preguntarnos qué tan sostenible es ese resultado, sobre todo en un nuevo año cargado de turbulencias externas y con un ambiente interno que todavía no ofrece las garantías mínimas que exigen los inversionistas.

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Un récord que invita a la cautela

El dato positivo de la inversión extranjera no puede analizarse de forma aislada. Si bien representa una señal de confianza en la economía ecuatoriana, también obliga a mirar el contexto en el que se produjo y a preguntarse si existen condiciones estructurales que permitan sostener ese flujo de capital en el tiempo.

Un riesgo país bajo es necesario, pero insuficiente cuando no se tiene instituciones sólidas ni reglas estables. Para muestra un botón. En las últimas semanas hemos visto cómo la Corte Constitucional afronta presiones políticas e investigaciones penales contra sus jueces.

Reglas tributarias cambiantes

A ello se suma la incertidumbre en materia tributaria. La aplicación de nuevas reglas, como el establecimiento del 15 % de IVA a alimentos procesados y la amenaza de cobros retroactivos, envía señales contradictorias a los inversionistas que buscan previsibilidad antes de comprometer capital en un país.

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Sin seguridad no hay confianza

El panorama se completa con un clima de inseguridad que sigue afectando a amplios sectores del país. La falta de certezas jurídicas, institucionales y de seguridad termina debilitando cualquier avance que puedan reflejar las cifras de inversión.

Ecuador no puede permitirse el lujo de vivir de espejismos, con cifras que no reflejan la situación real. Es necesario entender que el capital no solo busca destinos rentables, sino certeza, reglas claras y un Estado confiable. Si el país quiere salir del estancamiento en el que está, no basta con registrar cifras récord en años de coyuntura favorable.