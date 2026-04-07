Estos son los sectores productivos de Ecuador que mayor inversión extranjera captaron en 2025

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Ecuador cerró 2025 con una Inversión Extranjera Directa (IED) de aproximadamente $1.299 millones, lo que representa un incremento del 191% frente al año anterior. El Gobierno utiliza las cifras para posicionar al país como un destino en recuperación dentro del mapa regional de capitales; sin embargo, economistas y consultores advierten que los resultados deben matizarse: el punto de comparación es un 2024 recesivo, golpeado por una crisis energética sin precedentes.

Los sectores que se llevaron el grueso del capital

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), el gran receptor del año fue el sector de Servicios prestados a empresas, con cerca de $ 545 millones, cifra que representa más del 40% del total captado y que lo coloca lejos de cualquier otro nicho. Le siguieron Comercio con $ 253 millones y Agricultura, silvicultura, caza y pesca con $ 210 millones. Más atrás aparecen Transporte, almacenamiento y comunicaciones ($ 110 millones), Industria manufacturera $ 100 millones) y Explotación de minas y canteras ($ 70 millones).

Los principales países de origen de esa inversión fueron Costa Rica ($ 273 millones), Nueva Zelanda ($ 138 millones) y Panamá ($ 130 millones).

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el resultado fue recibido con optimismo, porque hoy "el país atrae más capital, más oportunidades y más desarrollo", lo que consolida la recuperación económica del país y mejora su posicionamiento internacional.

Récord sobre piso bajo

Rodrigo Andrade, director de Dynamo, consultora en Estrategia e Innovación Empresarial, destaca el récord, pero recuerda que las cifras se comparan con un 2024 que fue recesivo, debido a los apagones.

Ecuador, en la actualidad, sigue dependiendo fuertemente de servicios y comercio, no tanto de sectores productivos pesados". Para Andrade, "sigue haciendo falta invertir en energía, que es lo que hoy más requiere el país", subraya.

La energía: el lunar del balance

Los números le dan la razón. Los sectores de Electricidad, gas y agua y Construcción cerraron el año en terreno negativo, con registros de aproximadamente -$ 2 millones y -$ 8 millones, respectivamente.

Para Marcelo Bodero, experto en inversiones, la situación del sector energético no cambiará mientras el Estado no reforme la matriz regulatoria. "Hoy es monopólica, con privilegios y concesiones estatales que dependen de una serie de trámites para llevar a cabo otro tipo de inversiones", explica. Bodero valora los avances en energías renovables, especialmente la solar, pero insiste que poco o nada se ha hecho en generación térmica, que es el principal foco del desbalance del sistema del país".

Más allá de la energía, Andrade señala que sostener y profundizar estos niveles de inversión requerirá avances en otros frentes. Menciona en particular la necesidad de fortalecer la seguridad y la estabilidad jurídica como condiciones que dan certeza y previsibilidad a los inversores de largo plazo.

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