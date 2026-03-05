Alias “El Cojo Ronald” vuelve a mencionarse por ataque en local ligado a Conny Garcés

Ronald Alexis Sánchez León, alias 'El Cojo Ronald' fue asesinado en diciembre del 2021 en La Puntilla

El nombre de Ronald Alexis Sánchez León, conocido como alias El Cojo Ronald y asesinado en diciembre de 2021, volvió a mencionarse tras el reciente ataque armado registrado en un local comercial donde, hasta hace pocos días, la actriz y presentadora Conny Garcés mantenía un negocio de venta y reparación de teléfonos celulares.

De acuerdo con información policial, Sánchez León era señalado como presunto líder de una organización criminal que operaba desde la cárcel Regional de Guayaquil. Desde ese centro penitenciario habría coordinado actividades delictivas, entre ellas asesinatos, robos y operaciones vinculadas con microtráfico y narcotráfico de drogas.

Su historial delictivo se remonta a 2003, cuando fue detenido por primera vez a los 21 años. En ese momento no era considerado una figura clave dentro de la estructura criminal a la que pertenecía. Sin embargo, con el paso de los años su participación en actividades ilícitas habría aumentado, incluyendo delitos como robo bajo la modalidad de “sacapintas”.

Sánchez León fue asesinado a tiros en diciembre de 2021 en una ciudadela privada de La Puntilla, en el cantón Samborondón (Guayas). Según reportes de la época, varios hombres armados ingresaron a la urbanización Estancias del Río, sometieron a los guardias de seguridad y se dirigieron hasta la villa 66, donde residía el hombre.

En ese entonces, la Policía no emitió un pronunciamiento oficial detallado sobre el caso. No obstante, versiones extraoficiales apuntaban a que el crimen podría estar relacionado con disputas entre organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Sánchez León registraba antecedentes por tráfico de sustancias, robo y asociación ilícita.

¿Cuál es el vínculo entre alias 'El Cojor Ronald' y Conny Garcés?

En el pasado también circularon versiones sobre presuntos vínculos sentimentales entre alias El Cojo Ronald y algunas figuras de la farándula local, entre ellas Garcés y otra exfigura de reality.

Esta última estuvo relacionada indirectamente con otro hecho violento ocurrido el 6 de septiembre de 2025, cuando su entonces pareja fue asesinada en un local de ropa ubicado en la undécima etapa de La Alborada, en el norte de Guayaquil.

En los últimos años, varios casos han puesto bajo atención pública las posibles conexiones entre figuras de la farándula local y personas vinculadas a estructuras delictivas. Investigadores señalaron a Diario Extra que algunos cabecillas de organizaciones criminales suelen frecuentar eventos sociales y círculos donde coinciden con modelos, influencers o presentadoras, lo que en ocasiones deriva en relaciones de amistad o sentimentales.

La versión de Conny Garcés del atentado contra el local de Urdesa

La presentadora Conny Garcés conversó con EXTRA y, al consultarle sobre lo ocurrido, manifestó que se trataba de un negocio familiar.

“Lo negativo no me llega. Lo único que tengo para decirle al público es gracias por el cariño, por formar parte de mi carrera desde el día uno, que quizá no es larga, pero que se ha ido construyendo a base de bastantes golpes. Siempre he estado de pie para darles una sonrisa y el resultado de eso es estar parada hoy aquí”.

El 3 de marzo, en sus redes sociales la presentadora comunicó: “Por motivos de fuerza mayor, nos vemos en la necesidad de cerrar nuestro local temporalmente. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros. Continuaremos con nuestros servicios de manera 100 % online, con envíos seguros y entregas dentro de Guayaquil”.

