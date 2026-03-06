Los nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil a un año de las elecciones

Al menos cinco nombres, entre ellos ministros y excandidatos presidenciales, suenan para la Alcaldía de Guayaquil

A menos cinco nombres ya se perfilan para competir por la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de febrero de 2027.

La carrera por la Alcaldía de Guayaquil empieza a tomar forma a un año de las elecciones seccionales de 2027. Con la administración actual debilitada por la situación legal del alcalde Aquiles Álvarez, figuras políticas conocidas ya suenan como posibles contendientes. Mientras el oficialismo y el PSC mueven sus fichas para recuperar el control de la ciudad, otros nombres del gabinete ministerial y del Concejo Municipal han marcado distancia, configurando un escenario político aún incierto pero muy activo.

A un año de las elecciones seccionales de 2027, al menos cinco nombres ya suenan para la Alcaldía de Guayaquil, actualmente bajo la administración del alcalde Aquiles Álvarez, quien cumple prisión preventiva por su presunta participación en el caso Goleada.

La primera en oficializar su interés fue Andrea González Nader, quien en mayo de 2025 anunció su intención de buscar la Alcaldía. La excandidata presidencial mencionó que "sería maravilloso" representar al movimiento oficialista ADN.

Roberto Gilbert Febres-Cordero señala que su ilusión de ser alcalde de Guayaquil se remonta al 2000, cunado fue concejal del alcalde Jaime Nebot. CARLOS KLINGER/EXPRESO

El PSC busca "reconquistar" Guayaquil

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), la intención de recuperar su bastión histórico es clara. Alfredo Serrano, presidente de la organización, confirmó a EXPRESO que se preparan para "reconquistar" la ciudad tras 20 años de hegemonía interrumpidos por la victoria de Álvarez.

Aunque Serrano no dio nombres, el abogado y exasambleísta Vicente Taiano publicó un video con los colores de la ciudad asegurando que "es momento de que Guayaquil vuelva a ser lo que fue".

Desde mediados de 2025, el nombre del ministro del Interior, John Reimberg, sonaba para la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, desmintió que tenga esa aspiración. Cortesía

Desmentidos y nuevas ilusiones políticas

Por otro lado, el ministro del Interior, John Reimberg, desmintió en febrero de 2026 los rumores sobre una posible candidatura. "No voy a ser candidato a alcalde de Guayaquil", enfatizó en entrevista con Radio Centro. De igual forma, el concejal Arturo Escala aclaró que no aspira al cargo y que cumplirá su mandato hasta el último día, pese a la crisis interna derivada de la detención de Álvarez y la subrogación de Tatiana Coronel.

El perfil más reciente en sumarse a la lista es el de Roberto Gilbert Febres-Cordero, cirujano cardiovascular y consejero del CPCCS. En diálogo con este Diario, el médico sostuvo que liderar la ciudad es una "ilusión" que cultiva desde el año 2000, cuando fue concejal en la administración de Jaime Nebot. No obstante, Gilbert reconoció que aún no existen conversaciones formales con partidos políticos y que la decisión requiere un análisis profundo.

Es momento de que Guayaquil vuelva a ser lo que fue y que juntos recuperemos nuestra estrella, lo que nos ha hecho grandes.



¡Guayaquil nos une! ⭐️#GuayaquilNosUne#Guayaquil pic.twitter.com/asWXKfinM7 — Vicente Taiano (@VicenteTaianoEC) March 5, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!