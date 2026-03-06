¿Cuáles son los 12 países que conforman el "Escudo de las Américas" de Donald Trump?

Los representante de estos países se reunirán con Donald Trump este 7 de marzo de 2026 para la elaboración de estrategias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios en Doral, Florida.

Este sábado 6 de marzo de 2026, representantes de 12 naciones, incluido Ecuador, se darán cita en Florida para la histórica inauguración de la cumbre "Escudo de las Américas". Esta nueva coalición regional, impulsada por Estados Unidos, busca consolidar un frente unido contra el narcoterrorismo, la injerencia extranjera y la migración irregular, marcando un cambio estratégico en la seguridad del hemisferio occidental.

Los representantes de 12 países, entre ellos Ecuador, están citados este sábado 6 de marzo de 2026 para participar en la primera cumbre del "Escudo de las Américas". Esta iniciativa conforma una nueva coalición regional destinada a combatir el narcoterrorismo y la inmigración irregular en el continente.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó en rueda de prensa la asistencia de al menos 12 mandatarios al encuentro que se desarrollará en Doral, Florida. Los países integrantes de esta alianza son:

Argentina Bolivia Chile Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Honduras Panamá Paraguay Guyana Trinidad y Tobago

Objetivos estratégicos y lucha contra el crimen

De acuerdo con la vocería oficial, el objetivo central es impulsar estrategias que frenen la injerencia extranjera en el hemisferio occidental. La coalición se enfocará en fortalecer la seguridad regional mediante operaciones conjuntas contra cárteles criminales.

El presidente Donald Trump anunció, a través de su plataforma Truth Social, que Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se desempeñará como enviada especial para este organismo.

Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estuvo en Ecuador en dos ocasiones durante la presidencia de Daniel Noboa. Cortesía

El rol de Ecuador en la seguridad regional

La Casa Blanca calificó a los países convocados como los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos en la misión de promover la libertad y la prosperidad. En el caso específico de Ecuador, el país colaborará directamente en planes diseñados para frenar el avance de pandillas y el flujo de migración ilegal masiva.

Por su parte, la vocera Anna Kelly destacó en su cuenta de X que este encuentro busca fortalecer la denominada doctrina "Donroe". "La frontera está segura, los países latinoamericanos nos ayudan a enfrentar a los cárteles y Nicolás Maduro enfrenta la justicia", publicó Kelly, asegurando que toda la región goza ahora de mayor protección.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!