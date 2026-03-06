Ecuador es parte del "Escudo de las Américas" de Donald Trump: ¿Qué significa?

El presidente Daniel Noboa asistirá este 7 de marzo de 2026 a la primera cumbre de esta nueva coalición regional

La Cumbre Escudo de las Américas reunirá a líderes de América Latina. Está prevista par el sábado 7 de marzo de 2026.

El presidente Daniel Noboa viaja a Estados Unidos para integrarse al "Escudo de las Américas", una nueva coalición regional liderada por Donald Trump. Este encuentro estratégico en Doral, Florida, busca erradicar el narcoterrorismo, frenar la migración irregular y blindar el hemisferio frente a la injerencia extranjera con la participación de 12 naciones aliadas.

Daniel Noboa se une al "Escudo de las Américas" de Donald Trump

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistirá este sábado 7 de marzo de 2026 a la primera cumbre del “Escudo de las Américas” en Estados Unidos. Esta iniciativa busca consolidarse como una coalición de naciones enfocadas en la lucha contra el narcoterrorismo y la inmigración irregular en el continente.

Una cumbre estratégica en Doral, Estados Unidos

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que mandatarios de al menos 12 países se reunirán con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Doral, Florida. El objetivo central es impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental.

Además de Ecuador, la lista de invitados incluye a los presidentes de:

Argentina, Bolivia y Chile.

Costa Rica, República Dominicana y El Salvador.

Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

A través de Truth Social, el presidente Trump anunció que la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se desempeñará como enviada especial para el "Escudo de las Américas". Noem ha tenido dos visitas a Ecuador durante la presidencia de Daniel Noboa.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, formará parte de la Cumbre. Cortesía: Departamento de Estado de EE. UU.

Alianza contra el crimen transnacional

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.

Aunque Leavitt no detalló si se firmará un acuerdo conjunto o si Noboa mantendrá una reunión bilateral con Trump, se anticipa que el diálogo será de alto nivel.

El fortalecimiento de la doctrina "Donroe"

Por su parte, la vocera Anna Kelly destacó en su cuenta de X que el encuentro busca fortalecer la doctrina "Donroe". "La frontera está segura, los países latinoamericanos nos ayudan a enfrentar a los cárteles y Nicolás Maduro enfrenta la justicia. Toda la región está más segura", publicó Kelly.

Para este viaje, el presidente Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 319, declarando en comisión de servicios a la comitiva oficial. El mandatario se ausentará del país del 6 al 8 de marzo de 2026, acompañado por ministros y secretarios de Estado cuyas competencias se alineen con la agenda de seguridad y diplomacia en Florida.

