Bolivia pretende ampliar agenda con EE.UU. más allá del narcotráfico

En cumbre con Trump, el canciller propondrá cooperación en agricultura, minería y energía, y se reunirá con Milei y Bukele

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo (i), el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), y el embajador de Perú, Carlos Daniel Chávez-Taffur Schmidt, en La Paz (Bolivia).

Bolivia buscará salir de una histórica agenda "monotemática" con Estados Unidos limitada al narcotráfico y propondrá otras áreas de cooperación en reuniones con la administración del presidente Donald Trump el 7 de marzo en Miami, dijo este miércoles 4 de marzo de 2026, a la AFP el canciller del país andino.

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre, marcó un viraje en la política exterior de Bolivia. Reanudó relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008, y concretó acercamientos con los principales organismos multilaterales de crédito.

Paz viajará a Miami para participar en una cumbre regional convocada por Trump, a la que acudirán también los mandatarios Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

El jefe de Estado boliviano además sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado Marco Rubio.

Ese encuentro cara a cara "no va a ser monotemático", dijo a la AFP el canciller Fernando Aramayo, en una entrevista telefónica.

Las nuevas coordinaciones no son un asunto, "como estaba en el pasado, circunscrito al tema del narcotráfico, sino a agendas variadas", agregó.

Aramayo estará presente en estas citas diplomáticas.

Una nueva relación: Bolivia gira hacia EE.UU.

El gobierno de Paz ha anunciado en varias ocasiones el próximo retorno de la agencia antinarcóticos estadounidense, DEA, expulsada bajo el gobierno del expresidente Evo Morales acusada de entrometerse en la política interna.

Pero su gobierno ahora espera ampliar el espectro de la cooperación bilateral.

Aramayo precisó que Bolivia espera profundizar sus relaciones con la primera potencia mundial para impulsar su reactivación económica y salir de su peor crisis en 40 años.

Las materias en las que esperan estrechar lazos son "comercio exterior, agricultura, salud, tecnologías, seguridad, minería y energía".

El presidente Paz, de 58 años, además sostendrá otros encuentros bilaterales durante su viaje con los presidentes de Argentina, Costa Rica y Honduras, afirmó.

Durante los cerca de 20 años de gobiernos socialistas de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), los principales aliados de Bolivia fueron China, Rusia, Cuba y Venezuela.

