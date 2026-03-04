Veloz sobre el concurso para fiscal general: "No hay un solo candidato imparcial"

La legisladora cuestiona la probidad de aspirantes y pide anular el proceso en marcha

Viviana Veloz, asambleísta de la RC, cuestionó la imparcialidad de los 75 postulantes a la Fiscalía.

El concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado sumó 75 postulantes, según confirmó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Tras ese anuncio, la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC) y presidenta de la Comisión de la Niñez, lanzó fuertes cuestionamientos al proceso y a varios de los inscritos.

RELACIONADAS Hospital Eugenio Espejo se deslinda tras plantón de guardias por sueldos impagos

Veloz afirmó que ninguno de los aspirantes garantiza independencia ni ética suficiente para asumir el cargo. “No hay un solo candidato dentro de esa lista que tenga primero imparcialidad, segundo probidad notoria”, sostuvo la legisladora, marcando distancia frente a la lista oficializada por el CPCCS.

Desde su postura como ciudadana y asambleísta, insistió en que el proceso debió ser suspendido. “Este concurso debió darse de baja”, dijo, y agregó que la eliminación de un artículo del reglamento incrementa sus preocupaciones sobre la transparencia del procedimiento.

Concurso Fiscalía General bajo cuestionamientos

La legisladora se refirió específicamente a la eliminación de una disposición que impedía la postulación de abogados vinculados a la defensa de narcotraficantes o líderes de bandas delictivas. A su criterio, esa modificación abre la puerta a perfiles que, en su opinión, no deberían competir por la titularidad de la Fiscalía.

“Más aún cuando se elimina un artículo que es muy riesgoso, en el que se prohibía que abogados estén ligados a la defensa de narcotraficantes, de líderes de bandas delincuenciales puedan postularse al cargo de fiscal general del Estado”, enfatizó.

En medio del cierre de inscripciones, Veloz también cuestionó las candidaturas del exministro de Gobierno, José de la Gasca, y del actual fiscal Alarcón, quienes se registraron en la recta final del proceso.

José de la Gasca y fiscal Alarcón en la mira

“Cuando vemos que a último momento se inscribe tanto el señor José de la Gasca como el actual fiscal Alarcón, ambos adeptos del gobierno obsecuentes, prácticamente entre ellos sería la designación”, expresó la asambleísta.

En su intervención fue más allá y planteó un escenario cerrado. “Entonces, o será el señor José de la Gasca o será el fiscal Alarcón”, manifestó, sugiriendo que el resultado estaría condicionado por afinidades políticas.

Además, sostuvo que existiría una supuesta persecución selectiva. Según Veloz, el actual fiscal estaría “haciendo puntos con una lealtad temporal persiguiendo a sus opositores políticos para ganarse ese cargo”.

Críticas a la probidad y advertencia final

José de la Gasca, exministro de Daniel Noboa se postula a fiscal general del Estado Leer más

La legisladora también mencionó a Carondelet al referirse a lo que calificó como una “agenda muy selectiva”. En su criterio, la prioridad no estaría centrada en combatir el narcotráfico ni el crimen organizado, sino en actuar contra adversarios políticos.

“Claro está, no está perseguida a los narcotraficantes ni a las bandas de delincuencia organizada, sino a sus opositores políticos”, afirmó durante sus declaraciones públicas.

Finalmente, reiteró su pedido de anular el proceso y reforzar los filtros éticos. “Para mí, este concurso es un saliente más que debió darse de baja y que tiene que tener toda la rigurosidad que en este momento se necesita, más con la probidad y ética que tanta falta hace, porque si no nos colocarán a otro Godoy dentro de la Fiscalía”, concluyó.

Para seguir leyendo Expreso sin restricciones, suscríbete aquí