Metrovía gratis para mujeres este 8 de marzo: así funcionará el pasaje gratuito

La ATM anunció gratuidad en el sistema por el Día de la Mujer. Conoce cómo acceder al beneficio y qué tarjetas aplican

Este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las usuarias del sistema Metrovía podrán movilizarse sin pagar pasaje en las cuatro troncales que operan en la ciudad.

La medida fue anunciada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que explicó que el beneficio estará vigente desde las 06:00 hasta las 21:00 durante esa jornada conmemorativa.

¿Cómo funcionará el pasaje gratis en la Metrovía?

Según la ATM, las mujeres que utilicen el sistema podrán ingresar a las estaciones sin necesidad de recargar saldo en sus tarjetas, siempre que usen la tarjeta La Guayaca.

El valor del pasaje no será debitado cuando las usuarias pasen su tarjeta por el lector durante el horario establecido, explicó la entidad.

Pasaje gratis para mujeres en Metrovía este 8 de marzo. CORTESÍA

La ATM indicó que las usuarias que cuenten únicamente con la tarjeta general podrán personalizarla para acceder al beneficio.

Para hacerlo deberán:

Ingresar a la aplicación móvil La Guayaca

Registrar sus datos personales

Ingresar el código impreso en el reverso de la tarjeta

Una vez realizado este proceso, el sistema reconocerá a la usuaria y permitirá aplicar el beneficio durante la jornada del 8 de marzo.

Una medida incluida en la reforma de la ordenanza

La ATM también recordó que la gratuidad del pasaje en fechas conmemorativas forma parte de los beneficios incorporados por la actual administración.

Esta iniciativa se implementó tras la reforma a la ordenanza que regula la tarifa del pasaje en el Sistema Metrovía, con el objetivo de incentivar el uso del transporte público.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.