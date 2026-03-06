ATM de Guayaquil: Fernando Navas deja la gerencia y Salvatierra queda encargado

La ATM registra otro cambio en su estructura. Una fuente confirmó que Fernando Navas ya no figura como gerente general

Fachada del edificio de la ATM, en Guayaquil.

Los cambios en la estructura municipal de Guayaquil continúan. Esta vez, Fernando Navas ya no figura como gerente general de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), confirmó una fuente interna de la institución a EXPRESO.

Navas había asumido oficialmente el cargo el 8 de julio de 2025, luego de haber desempeñado otros puestos dentro del ámbito del tránsito.

Antes de asumir la gerencia de la ATM, Fernando Navas se desempeñó como director de planificación de tránsito dentro de la misma entidad.

También tuvo funciones en la Empresa Pública de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV), donde ocupó el cargo de director de tránsito.

Manuel Salvatierra queda como gerente encargado

Tras la salida de Navas, una de las dudas que surge es quién quedará al frente de la institución.

De acuerdo con la fuente consultada, Manuel Salvatierra se encuentra actualmente como gerente general encargado de la ATM.

Figura. Fernando Navas en una rueda de prensa. CARLOS KLINGER

Salvatierra no es un funcionario nuevo dentro de la entidad. En la ATM ha ocupado distintos cargos a lo largo de los años, entre ellos:

Director de Registro y Revisión Técnica Vehicular

Subgerente general de la entidad

Además, entre el 9 de abril y el 8 de julio de 2025 ejerció como gerente general de la ATM, antes de volver a su puesto de subgerente el 9 de julio del mismo año.

Por ahora, no se ha informado oficialmente si Salvatierra permanecerá en el cargo de forma definitiva o si el Municipio designará a un nuevo gerente en los próximos días.

