Lluvias y tormentas eléctricas causan caos vehicular en Quito este 6 de marzo

Intensas lluvias en Quito generan cierre de vías y caída de árbol en la Simón Bolívar

La acumulación de agua en varias vías de Quito complicó la movilidad durante las fuertes lluvias registradas la tarde del 6 de marzo.

Las intensas lluvias acompañadas de truenos y tormentas eléctricas que se registraron la tarde de este viernes 6 de marzo de 2026 en Quito provocaron complicaciones en la movilidad por la acumulación de agua en varias vías. Se registraron otros eventos como la caída de un árbol y la congestión vehicular obligaron al cierre temporal de importantes arterias de la capital.

Le invitamos a que lea: La Penitente en Quito: la exigente ruta de trail que desafía a los corredores

Desde el ECU 911 Quito se informó que, a través del sistema de videovigilancia, se mantiene un monitoreo permanente y en tiempo real en diferentes sectores de la ciudad donde se reporta presencia de lluvias.

Suspensión de asfalto paraliza 13 frentes viales en Quito y retrasa 71 proyectos Leer más

Estas precipitaciones coinciden con la advertencia meteorológica N.º 15 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que prevé lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

Cierre vial en el Centro de Quito por acumulación de agua

Uno de los incidentes se registró en el Centro de Quito, específicamente en la intersección de la avenida 24 de Mayo y la avenida Maldonado, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La entidad informó que el cierre vial se aplicó en la avenida Maldonado debido a la acumulación de agua sobre la calzada, lo que representa un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución, especialmente en sectores donde la lluvia reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes de tránsito.

🚨 #Actualización |



👮‍♀️ Nuestros Agentes se encuentran en el sector gestionando el tránsito y colaborando en la evacuación del agua



✅ Conduce con precaución

✅ Toma rutas alternas https://t.co/YAvd8UZa7l pic.twitter.com/8vWV8dQHmP — AMTQuito (@AMT_Quito) March 6, 2026

Caída de árbol en la avenida Simón Bolívar

Otro incidente que afectó la circulación se registró en el sector de Masgas, donde se reportó la caída de un árbol sobre la avenida Simón Bolívar.

El hecho provocó el cierre de la vía en sentido norte–sur, una de las rutas más importantes para la movilidad en Quito.

Como rutas alternas, la AMT recomendó a los conductores utilizar:

Avenida Velasco Ibarra

Avenida Mariscal Sucre

Avenida Pichincha

Propietarios de edificios cuestionan nueva norma de medidores de agua en Quito Leer más

Equipos municipales trabajan en la zona para retirar el árbol y restablecer el tránsito lo antes posible.

Inamhi advierte continuidad de lluvias en varias provincias

El Inamhi informó que durante la tarde del 6 de marzo se registran lluvias y tormentas eléctricas en zonas puntuales del país, incluyendo sectores de la provincia de Pichincha.

El organismo advirtió que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones al movilizarse.

🚨 #CierreVialQuito | Por caída de árbol



📍 Sector: Masgas

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: tres carriles sentido norte-sur

🔀 Vías alternas: av. Velasco Ibarra, av. Mariscal Sucre, y av. Pichincha



⚠️ Con atención en las vías, ☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/Cu9UvM11sH — AMTQuito (@AMT_Quito) March 6, 2026

Quito registra cientos de emergencias por la temporada invernal

Datos del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) evidencian la intensidad de la actual temporada invernal en el Distrito Metropolitano de Quito.

El 22 de enero de 2026 fue el segundo día con mayor acumulación de lluvias en la capital en los últimos 25 años. En la estación Cruz Loma, ubicada en el Teleférico de Quito, se registraron 85,5 milímetros de precipitación en una sola jornada, el valor más alto desde que la estación inició operaciones en 2003.

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se contabilizaron 270 emergencias relacionadas con las lluvias en la ciudad:

Caída de árboles: 88 casos (33%)

Inundaciones: 88 casos (33%)

Movimientos en masa: 82 casos (30%)

Colapsos estructurales por lluvias: 6 casos (2%)

Desbordamiento de ríos: 5 casos (2%)

Vientos fuertes: 1 caso (0%)

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia para evitar incidentes durante las lluvias en Quito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.