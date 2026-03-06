Suspensión de asfalto paraliza 13 frentes viales en Quito y retrasa 71 proyectos

La falta de asfalto obliga a detener trabajos de pavimentación en avenidas y calles de distintos sectores de Quito

La suspensión del despacho de asfalto por problemas en la Refinería de Esmeraldas paraliza 13 frentes de obras viales en Quito.

La suspensión temporal del despacho de asfalto a nivel nacional comenzó a generar efectos en la capital. Un oficio remitido el 4 de marzo de 2026 por Petroecuador informó la interrupción del suministro de este material debido a afectaciones operativas en la Refinería de Esmeraldas, situación que impacta directamente en la ejecución de obras viales en Quito.

Según información municipal, la medida afecta el cronograma de 71 proyectos de intervención vial, entre ellos 13 frentes que se encontraban en ejecución en distintos sectores de la ciudad. En total, se trata de más de 100 kilómetros de infraestructura cuya construcción o rehabilitación queda temporalmente suspendida hasta que se normalice el abastecimiento.

71 proyectos de intervención vial, suspendidos

La falta de asfalto detiene principalmente los trabajos que se encontraban en fases de tendido de base y colocación de carpeta asfáltica, lo que provoca retrasos en tramos estratégicos para la movilidad capitalina.

Entre las obras impactadas se encuentran la avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica), la avenida Quitumbe Ñan, la calle S51 en Quitumbe, la calle Pío XII en Calderón y la rehabilitación del circuito de buses de Atucucho y la calle Julio Zaldumbide.

También se ven afectados varios paquetes de intervención vial en sectores como La Magdalena, Universidad Central y Guamaní, además de contratos de mantenimiento en las zonas sur y norte y en las administraciones zonales Calderón y Tumbaco. Estos incluían trabajos en vías principales como la avenida Simón Bolívar, Camilo Ponce, Juan Bautista Aguirre y la prolongación de la Simón Bolívar en Carcelén.

De acuerdo con el comunicado oficial de Petroecuador, el suministro de asfalto podría normalizarse hacia finales de marzo. Mientras tanto, el Municipio de Quito mantiene el monitoreo de la situación y asegura que otras obras de infraestructura urbana, como construcción de puentes, adoquinado, parques, iluminación y atención de emergencias, continúan ejecutándose con normalidad en la ciudad.

Obras de la Prefectura también se paralizan

A esta problemática se suma que la Prefectura de Pichincha tampoco podrá ejecutar varios proyectos viales debido al desabastecimiento de asfalto. La institución emitió un comunicado en el que advierte que la suspensión del suministro provocará retrasos temporales tanto en las obras que ejecuta directamente como en los proyectos contratados con empresas privadas. Entre las intervenciones viales en la provincia que resultarían afectadas constan:

Mantenimiento periódico de la vía Alóag – Unión del Toachi.

Mantenimiento rutinario de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco.

Mejoramiento de la vía Cangahua – Oyacachi, en Cayambe.

Mejoramiento de la vía Nayón-Cumbayá, en el cantón Quito.

Mejoramiento de la vía Gualea Cruz – El Porvenir.

Mejoramiento de la vía Pacto - Pacto Loma - La Delicia.

Mejoramiento de las vías internas del Parque Arqueológico Cochasquí, en Pedro Moncayo.

La entidad destacó en su comunicado que estas intervenciones forman parte del plan de fortalecimiento de la movilidad en Pichincha, por lo que la suspensión del asfalto supone un reto temporal para el avance del cronograma de obras.

