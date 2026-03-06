Delegación de Cuba en Quito entrega sede diplomática tras declaración de non grata

El Gobierno cubano retiró todos los símbolos distintivos de la que era su Embajada en la capital para luego salir del país

Delegación de Cuba en Ecuador deja la Embajada en Quito este 6 de marzo de 2026.

Este 6 de marzo de 2026 se cumple el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno de Daniel Noboa para que la delegación diplomática de Cuba en Ecuador salga del país. Desde la mañana de hoy, en la sede ubicada en el norte de Quito, se observó a personal salir del edificio donde funciona la embajada.

La expectativa por la salida generó el interés de los medios de comunicación que, desde temprano, se apostaron en los exteriores de la sede para conocer cómo se desarrollaría el proceso. Pero, a las 10:37 de este 6 de marzo, el Gobierno cubano se pronunció sobre su salida de Ecuador.

El pronunciamiento desde Cuba

En un comunicado señaló: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de la República del Ecuador de declarar persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano acreditado en ese país, ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba”.

Además, el Gobierno de Cuba señaló que, con base en esa decisión, retiraba con efecto inmediato todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito.

Tras conocerse esa decisión, en el edificio se observó a uno de los funcionarios de la delegación cubana retirar la bandera que hasta la mañana de hoy permanecía en la terraza e identificaba al inmueble como sede diplomática de Cuba.

“A partir de las 10:00 (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026, el inmueble que hasta la fecha ha albergado la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática”, se lee en el comunicado.

¿Qué pasó entre Ecuador y Cuba?

El Gobierno de Daniel Noboa decidió declarar persona non grata al embajador de la República de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de esa misión.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de la República del Ecuador de declarar persona non grata a todo el personal acreditado en ese país



🔗: https://t.co/i6h5ThuWMJ pic.twitter.com/1gUy5GOSUY — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 6, 2026

Hasta el momento, las razones específicas de esa decisión no han sido aclaradas. Ayer, 5 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista con Radio Canela, se refirió a la quema de documentos que se observó en la terraza del edificio de la embajada por parte de un funcionario de la delegación del país caribeño.

El edificio ubicado en el norte de Quito se quedó sin ningún símbolo alusivo a Cuba. Foto: Angelo Chamba/ Expreso

"No sabía qué parte de la dieta cubana era cocinar papeles. Se han ido a la terraza a quemar un pocotón de papeles, todo papel diplomático puede salir en valija diplomática", señaló el primer mandatario.

