Alias Celso y Fede reciben 9 años de prisión por tráfico de armas en Guayaquil

Un tribunal penal sentenció a nueve años y cuatro meses de prisión a Celso Moreira, alias Celso, y a Rolando Federico Gómez, alias Fede, junto a otras nueve personas, por el delito de tráfico de armas. La condena llega tras su detención en una fiesta privada realizada en una finca en las afueras de Guayaquil, donde la Policía incautó un arsenal de uso exclusivo de Fuerzas Armadas.

Moreira es considerado por las fuerzas de seguridad como el "líder invisible” de Los Choneros, la organización criminal más antigua del país y con vínculos con el cartel de Sinaloa. Gómez, por su parte, dirige Los Águilas, una facción de la misma estructura delictiva.

Una fiesta que terminó en operativo

Ambos fueron capturados el 10 de mayo de 2024, durante una celebración por el cumpleaños de Celso. En el lugar, agentes policiales hallaron:

34 pistolas

1.300 cartuchos sin percutir

14 radios de comunicación

Un chaleco antibalas

Más de 200 teléfonos celulares

Dinero en efectivo

En total, fueron detenidas más de treinta personas. La Fiscalía procesó a quince, pero cuatro fallecieron antes de que concluya el juicio, según informó la institución.

Alias Patucho Celso es considerado uno de los líderes invisibles de Los Choneros. Cortesía

Fugas, recapturas y un historial de operaciones



Tras la primera detención, Celso (también conocido como Patucho Celso) fue liberado por orden de un juez y posteriormente recapturado en septiembre, en San Jacinto (Manabí), luego de varios días de seguimiento.

Fede fue trasladado inicialmente a la Penitenciaría del Litoral, de donde escapó en junio de 2024 disfrazado con uniforme militar, presuntamente con ayuda de personal de seguridad del centro penitenciario.

En octubre fue capturado en Medellín, Colombia, y expulsado hacia Ecuador. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso que los sentenciados paguen una multa equivalente a $12.500.

Los Choneros, una estructura bajo presión internacional

Los Choneros forman parte del listado de grupos terroristas elaborado por el Gobierno desde que el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en 2024. Estados Unidos también los incluyó —junto con Los Lobos— en su catálogo de organizaciones terroristas.

Su líder máximo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado el año pasado a Nueva York, donde permanece detenido a la espera de juicio por narcotráfico y otros delitos. La condena contra Celso y Fede supone uno de los golpes judiciales más importantes contra la cúpula operativa de Los Choneros desde la extradición de Fito.

