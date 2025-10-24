Expreso
¿Quiénes ayudaron a alias Fede a fugarse de la cárcel? Policía captura a 12

La madrugada de este viernes 24 de octubre, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó el operativo “Cacería (Evasión Fede)”, una acción simultánea en las provincias de Pichincha y Guayas que dejó como resultado 12 personas detenidas y 14 allanamientos realizados.

El operativo se desarrolló desde las 00h00 en los distritos Florida, Pascuales, Esteros y Progreso, en Guayaquil, así como en el cantón San Miguel de los Bancos, en el noroccidente de Pichincha. Participaron 60 agentes policiales y 12 fiscales.

Los detenidos están presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Águilas, considerado brazo armado de la organización criminal Los Choneros, y habrían participado en la planificación y ejecución de la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, ocurrida el 20 de junio de 2025 en la Penitenciaría del Litoral.

Entre los aprehendidos se encuentran seis agentes de seguridad penitenciaria, dos militares en servicio activo y cuatro personas privadas de libertad. Uno de los datos más relevantes revelados por el ministro del Interior, John Reimberg, es que una de las implicadas cambió de domicilio cinco veces en el último mes para evitar ser localizada, siendo finalmente capturada la tarde del jueves 23 de octubre.

El operativo se desarrolló desde las 00h00 en los distritos Florida, Pascuales, Esteros y Progreso, en Guayaquil, así como en el cantón San Miguel de los Bancos.Cotesía

¿Quién es alias Fede?

Alias Fede, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, fue recapturado el pasado 2 de octubre en Medellín, Colombia, en una operación conjunta entre autoridades ecuatorianas y colombianas. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas, mientras se tramita su posible extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen transnacional.

Durante la fuga, 'Fede' habría utilizado un uniforme militar y documentación falsa para salir del centro penitenciario, con la presunta complicidad de personal interno y externo. Las investigaciones apuntan a que el escape fue facilitado mediante sobornos que superarían el millón de dólares.

Las autoridades han calificado esta operación como un golpe significativo a la estructura de Los Águilas y aseguran que las investigaciones continuarán para determinar la participación de otros implicados. “A los delincuentes: no importa dónde se escondan, los encontraremos”, advirtió el ministro del Interior, John Reimberg.

