Fin de año en Santa Elena: Salinas y Montañita llenas, otras playas aún disponibles

Playa de Santa Elena estarán llena de turistas disfrutando del Fin de Año 2026.

Todo está listo en los balnearios de la provincia de Santa Elena para el cierre del año y la bienvenida al 2026. Se prevé una alta afluencia turística, con un lleno casi total desde la tarde del 31 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026.

Las reservas hoteleras comenzaron con anticipación y, hasta el cierre de esta edición, los hoteles ubicados desde el malecón hasta la tercera avenida del cantón Salinas se encontraban completamente copados. En otros sectores de este balneario, la ocupación superaba el 95 %.

“Salinas tendrá un lleno total, como ocurre todos los años. Se ha previsto un operativo de seguridad coordinado por el Bloque de Seguridad y guardias privados contratados por la Alcaldía”, señaló Alex Berth, director municipal de Turismo.

En balnearios como La Libertad, las reservas hoteleras alcanzaban el 90 % hasta el mediodía de este lunes. Una situación similar se registraba en la ciudad de Santa Elena, Ballenita, San Pablo, Ayangue, Libertador Bolívar y Cadeate. En tanto, en Olón y Montañita la ocupación hotelera ya había llegado al 100 %.

Familias disfrutarán de la playa en Salinas durante las festividades de Año Nuevo. Joffre Lino

“Las reservaciones aumentan cada día. Muchas personas han separado habitaciones desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026”, indicó Carlos Tomalá, funcionario del Ministerio de Turismo en la provincia de Santa Elena.

Por su parte, Luis Suárez, trabajador de un hotel en La Libertad, señaló que aún existen habitaciones disponibles. “Han llamado desde otras ciudades para consultar por los costos, pero todavía no han realizado los depósitos”, comentó.

En la provincia de Santa Elena están registrados alrededor de 300 establecimientos de hospedaje, entre hoteles, hostales y hospederías, que en conjunto suman aproximadamente 15.000 habitaciones.

Eventos de Fin de Año

Al tradicional festival de luces de colores que se realiza a la medianoche del 31 de diciembre en Salinas, junto con la quema de monigotes en la playa, se sumará este año el festival musical Salsa y Vallenato, que se desarrollará en el sector Las Palmeras. El evento contará con la presentación del salsero panameño Gabino Pampini y del artista colombiano Duban Bayona.

Debido a este espectáculo, se ha dispuesto el cierre del tránsito vehicular en el malecón de Salinas desde las 18:00 del miércoles 31 de diciembre hasta las 07:00 del jueves 1 de enero.

En la ciudad de Santa Elena, uno de los principales atractivos será la tradicional carrera de viudas, que se realizará en el parque Vicente Rocafuerte, junto con el concierto de la Sonora Dinamita de Colombia.

