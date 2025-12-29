Municipio de Guayaquil advierte multas por quemar monigotes en zonas prohibidas

Recuerda dónde está permitida la quema, las zonas prohibidas y las multas que pueden llegar hasta 100 salarios básicos

A pocas horas de que termine el 2025, miles de ecuatorianos, especialmente en Guayaquil, se preparan para cumplir una de las tradiciones más arraigadas del país: la quema de monigotes o “años viejos”, una práctica que se realiza durante la madrugada del 1 de enero.

Sin embargo, esta costumbre no está permitida en cualquier lugar. El Municipio de Guayaquil recordó que existen regulaciones que deben cumplirse para evitar sanciones y daños a la infraestructura pública.

De acuerdo con la institución, la quema de monigotes solo está permitida en calles o avenidas pavimentadas con hormigón (cemento gris), en vías simplemente rellenadas o en solares no edificados. En todos los casos, es obligatorio adoptar medidas de prevención que eviten accidentes y afectaciones a terceros.

“Es indispensable garantizar una celebración segura para quienes participan y para la comunidad”, señaló el Municipio en un comunicado difundido este 29 de diciembre.

¿Dónde está prohibida la quema de años viejos en Guayaquil?

La entidad municipal recordó que esta actividad está expresamente prohibida en:

Calles y avenidas asfaltadas (pavimento negro)

Zonas adoquinadas

Áreas ajardinadas o intervenidas por procesos de regeneración urbana

El carril exclusivo de la Metrovía

Según el Municipio, el fuego ocasiona daños irreversibles en este tipo de superficies, lo que justifica la restricción.

El comunicado se sustenta en el artículo 425 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Además, advierte que el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones contempladas en el artículo 427, que incluyen:

Multas de hasta 100 salarios básicos unificados

Pago por daños y perjuicios ocasionados

Posibles acciones penales, según el caso

Quema de monigotes: ¿Quién es responsable si se daña una vía?

El Municipio aclaró que la responsabilidad por daños en vías asfaltadas o zonas regeneradas recaerá en el propietario o arrendatario del predio más cercano al lugar donde se realizó la quema.

No obstante, se podrá deslindar responsabilidades si la persona reporta oportunamente la posible infracción a Segura EP, a través de la línea 181.

