Ola de calor en Guayaquil: Horarios y precios de las 18 piscinas públicas abiertas

Hay 18 parques acuáticos y piscinas habilitadas para mitigar los efectos del fuerte calor y la alta sensación térmica

Guayaquil. Las piscinas municipales han recibido una alta afluencia de ciudadanos.

Las altas temperaturas en Guayaquil se han intensificado en los últimos días, con una sensación térmica elevada que se sintió con mayor fuerza el sábado 27 y domingo 28 de diciembre. Ante este escenario, muchos ciudadanos han buscado en los parques acuáticos municipales una alternativa para refrescarse, además de disfrutar de espacios recreativos en familia.

Este periodo prolongado de calor ha llevado a que los habitantes tomen precauciones, especialmente en una Guayaquil tradicionalmente calurosa y que se prepara para cerrar el 2025.

Frente a esta situación, el Municipio recordó que existen piscinas municipales y parques acuáticos con ingreso gratuito, los cuales cuentan con supervisión y horarios establecidos.

“Concebidos como espacios de recreación, que permiten reducir la temperatura corporal y mitigar los efectos del calor”, subrayó el Cabildo en una publicación oficial.

¿Cuáles son los parques acuáticos abiertos por el Municipio de Guayaquil?

Estos espacios están habilitados de 10:00 a 16:00, y su uso debe complementarse con hidratación constante, descansos bajo sombra y el uso de ropa ligera, especialmente en el caso de niños y adultos mayores.

El Municipio detalló que actualmente hay 18 espacios habilitados:

Laguna Coviem

Laguna Perimetral

Laguna Sauces VI

Puerto Hondo

Piscina de Olas Batallón del Suburbio

Viernes Santo

Parque Multipropósito El Fortín

Parque Metropolitano

Complejo Acuático parroquia Posorja

Pascuales (junto a la avenida Perimetral)

Cooperativa Juan Montalvo

Puerto Liza

Isla Trinitaria

Martha de Roldós

Parque Lineal Av. Barcelona

Los Vergeles

Bastión Popular

Mucho Lote 2

Tras la liquidación de la Fundación Siglo XXI, estos espacios pasaron a estar bajo la administración de Parques EP, empresa pública creada durante la gestión del alcalde Aquiles Álvarez.

