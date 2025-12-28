El turismo en Guayaquil durante el 2025: avances con pendientes

Visitantes recorren el barrio Las Peñas. De cara al 2026, el gremio turístico guayaquileño proyecta un crecimiento sostenido en la reactivación del sector.

El turismo en Guayaquil ha recibido golpe tras golpe en los últimos seis años. Desde 2019, el sector ha tenido que enfrentar paros nacionales, la pandemia, atentados terroristas y apagones, una sucesión de crisis que ha instalado un clima permanente de incertidumbre en el Puerto Principal y ha afectado seriamente la recuperación de esta actividad clave para la economía local.

El balance del turismo en Guayaquil durante 2025 deja luces y sombras. Aunque el sector logró sostenerse y mostrar signos de reactivación tras años complejos, persisten problemas estructurales (seguridad, promoción, conectividad y orden urbano) que siguen condicionando su crecimiento.

Desde el sector privado, el consenso es que la ciudad resistió, pero no terminó de despegar. Holbach Muñetón, presidente de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, considera que Guayaquil aún tiene pendiente aprovechar un nicho clave para atraer visitantes internacionales. “Lo que queda por seguir trabajando, creo que son temas de eventos y convenciones”, dice.

Según Muñetón, el turismo de reuniones no solo atrae visitantes, sino que multiplica el gasto. “A una convención, que aproximadamente son de 300 a 500 personas, usualmente vienen con alguien más (…) y es un buen momento para mostrar la ciudad”, sostiene.

No obstante, advierte que este tipo de turismo no se desarrolla de manera aislada. “Hay algunos temas que son importantes: el tema de la seguridad, el tema de los ‘travel warning’ (advertencias de viaje) (…) también la cantidad de vuelos directos que tengamos”, señala, al recalcar que la conectividad aérea sigue siendo una limitación.

El dirigente gremial insiste en que la promoción debe ser prioritaria, incluso en contextos adversos. “Yo no menosprecio ni minimizo el problema de inseguridad, es importantísimo y es vital; pero usted a la inseguridad la puede aplastar con bastante promoción”. Plantea además la ejecución de campañas permanentes a nivel local e internacional.

Agrega que el sector ha seguido adelante pese al estigma que pesa sobre la ciudad. “Estamos catalogados como una de las ciudades más peligrosas y, a pesar de eso, el turista, el turismo y los empresarios turísticos han sido valientes”, dice, destacando avances en zonas como el malecón Simón Bolívar, la calle Panamá, Puerto Santa Ana y la oferta gastronómica de Urdesa.

Turismo en Guayaquil 2025: Facilidad en trámites para permisos y falta de control al espacio público

Desde una mirada técnica, el planificador turístico Raúl Suconota coincide en que 2025 ha dejado avances, pero considera que no todo depende de eventos o promoción.

Uno de los puntos positivos que resalta es la simplificación de trámites. “Veo que el Municipio por fin está haciendo una unificación de los permisos para los establecimientos gastronómicos y turísticos”, resalta. Para él, esta medida puede beneficiar a pequeños emprendedores que antes enfrentaban “procesos engorrosos”.

Sin embargo, Suconota cuestiona la falta de control sobre el espacio público. “Debe haber una sanción por parte de las autoridades municipales contra quienes destruyen la ciudad”.

La calle Panamá es uno de los polos de crecimiento turístico por los que apuesta el Cabildo porteño. FRANCISCO FLORES

Lamenta que el Cabildo no actúe con firmeza ante el deterioro visible en sectores del centro y la destrucción de infraestructura urbana. Y añade que intervenciones como las realizadas contra la prostitución en el centro por el Ministerio del Interior, días atrás, deben ser constantes y no esporádicas.

El planificador dice que la reactivación turística pasa también por recuperar espacios que hoy están relegados, como Guayarte y el malecón del Salado, además de impulsar atractivos cercanos como la isla Santay, cerro Blanco y Playa Varadero.

Turismo en Guayaquil 2025: Mejorar el trato a los visitantes

Para Leticia Sánchez, integrante de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral, el trato a los visitantes sigue siendo un punto débil en la urbe porteña. El reto, insiste, es brindarles confianza durante los recorridos.

“Ellos vienen con temor por todas las noticias que reciben. Incluso operadores de otras ciudades les dicen: ‘Mucho cuidado en Guayaquil, no vaya a salir del hotel’. Pero eso se debe cambiar. Debemos seguir trabajando para que el turista tenga otra perspectiva de la ciudad y se lleve un mejor recuerdo”, manifiesta la operadora.

En este contexto de avances parciales y deudas pendientes, el Municipio destaca los resultados económicos del año. Tahiz Panus, directora municipal de Turismo, ha adelantado que este año cerrarán con cifras alentadoras: “Esperamos cerrar con 650 millones (de dólares) de gasto turístico en 2025”.

Según Panus, estos datos se construyen con información del sector privado. “Es una información que viene a través del Observatorio Turístico, trabajada con todo el gremio”, explica, al señalar que participan aerolíneas, hoteles, restaurantes y otros actores.

La funcionaria destaca que la actividad turística se sostuvo a través de una agenda diversa. “Guayaquil realmente no se puede enfocar en un solo evento o en un solo tipo de eventos”, dice, al mencionar congresos religiosos, de salud, ferias especializadas y eventos masivos que generaron altos ingresos.

Asegura que “no es descabellado” pensar en superar los 1.000 millones de dólares en gasto de los turistas en la ciudad el próximo año, por la planificación de eventos grandes.

Anuncia que para el 2026 se enfocarán en reforzar el turismo MICE (de negocios) y el de romance, para incentivar a las parejas a casarse en la ciudad.

Asimismo, se prevé implementar actividades similares a ‘Panamá Nocturna’ en sectores del norte como Sauces, Garzota y Alborada, para fomentar el turismo local.

“La única forma de contrarrestar esta publicidad negativa (…) es trabajando y mostrando que la gente sale, disfruta y luego regresa a su casa con una gran experiencia”, asevera.

Visitantes Durante el primer semestre del 2025, Guayaquil recibió más de 1’100.000 visitantes, según información oficial. El Cabildo señaló que hay una tendencia hacia estadías más largas.

Hay muestras de recuperación, aunque sigue siendo frágil y depende de decisiones estructurales que van más allá de los eventos y las estadísticas.

