GIGANTES DE LUZ
El desfile de los Gigantes de Luz se realiza en Guayaquil desde 2020Cortesía

Marionetas y ángeles iluminados: así será el Desfile de Gigantes de Luz en Guayaquil

El Municipio adjudicó el contrato para realizar esta actividad navideña, en la que se exhibirá marionetas y otros personajes

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

El Municipio de Guayaquil adjudicó este lunes 22 de diciembre el proceso para realizar la exhibición de los Gigantes de luz, un evento navideño con marionetas y otras figuras, que se hace desde 2020.

La compañía Esferaproducción ganó el proceso, por un monto de 88.220 dólares, que tiene un plazo de ejecución de 15 días, desde la firma del contrato.

Así consta en el proceso SIE-MIMG-2025-094, de la Dirección General de Turismo y Eventos Especiales, publicado en el sistema de contratación pública.

David Torres Pacheco y Leonardo Ulloa Pacheco constan como accionistas de la empresa, según información incluida en la resolución de adjudicación.

¿Qué habrá en el evento de los Gigantes de Luz?

En el informe de determinación de necesidad para contratar este servicio, la Alcaldía aseguró que "servirá como plataforma para destacar y promover el trabajo de los artesanos que elaboran los gigantes para su exhibición".

Serán 15 marionetas, de hasta 4,5 metros de altura, las que compondrán la comparsa. Tendrán luces LED y se alquilarán por día.

También habrá cinco muñecas tipo hadas, de cuatro metros de altura, con alas gigantes de luz.

Para manejar las marionetas, durante cuatro días de recorridos, se contratará a 75 personas, que deberán tener experiencia en coreografía.

En el proceso también se busca la organización de un show de zanqueros, de cuatro metros de altura, que representen a ángeles iluminados.

